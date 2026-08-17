A股年內最貴新股 頻準激光明登陸上交所科創板

A股年內最貴新股上海頻準激光將於18日登陸科創板，其發行價每股人民幣186.88元，單簽500股繳款金額高達人民幣93,440元（約新台幣44萬元），刷新2026年A股新股申購資金門檻紀錄。

頻準激光發行對應本益比49倍，低於行業68倍水平。該公司主攻精準激光器（雷射器）賽道，包括中微半導體、聯訊儀器皆有獲配，同時也是該公司戰略合作夥伴。

從申購到繳款各環節數據來看，認購熱度極高。申購倍數超過6,600倍、中籤率僅萬分之二，屬於科創板新股中極為火爆的水平。

然而，界面新聞引述機構判斷報導，頻準激光踩中量子、半導體兩大國家級戰略賽道，但近50倍發行市盈率已充分透支未來2至3年行業景氣預期，上市後波動會顯著高於普通製造業新股。

頻準激光於2017年11月成立，實控人、董事長張磊為中科院上海光機所博士，核心團隊由18名博士組成。主攻精準激光器賽道，其核心技術路線能實現177nm至5000nm全波段窄線寬、低噪聲激光輸出。

據QY Research數據測算，2024年，頻準激光在全球量子科技領域的激光器市占為9.21%，大陸相關市占為16.85%。公司客戶覆蓋哈佛、麻省理工、清華、中科院以及國盾量子、中微半導體等科研與產業機構。

據悉，頻準激光本次合計發行1,000萬股新股，發行後總股本4,000萬股，整體募資總額人民幣18.69億元，募資將投入精準激光產業化、武漢研發中心、總部研發基地三大項目等。

頻準激光初始戰略配售200萬股，佔總發行量18.86%，配售主體分為三類：一是保薦機構中信建投投資；二是員工持股資管計劃；三是京東方、中微半導體、佰維存儲、先導智能等10家半導體、激光產業鏈產業資本，鎖定期12個月。