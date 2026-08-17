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大陸市場萎縮....Nokia關閉杭州研發中心 裁撤千餘名員工

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
諾基亞（Nokia）已確認將關閉其位於大陸杭州的研發中心，此舉將導致約1,600名員工被裁員。路透
諾基亞（Nokia）已確認將關閉其位於大陸杭州的研發中心，此舉將導致約1,600名員工被裁員。路透

有消息指出，芬蘭電信設備製造商諾基亞Nokia）已確認將關閉其位於大陸杭州的研發中心，此舉將導致約1,600名員工被裁員。此外，傳聞諾基亞北京、成都、青島和上海的據點也將面臨調整。外界認為此舉是諾基亞在大陸市場持續萎縮背景下，為調整運營布局而採取的最新重大舉措。

外媒Light Reading報導，諾基亞回覆證實：「正如之前所溝通的，諾基亞一直在採取措施，使其在中國的運營更好地與諾基亞的全球運營模式保持一致，」該公司發言人表示，「此外，諾基亞在中國的業務在過去幾年中持續下滑。因此，我們正在調整在中國的運營布局以應對這一現實。」

Light Reading分析指，在理想情況下，歐洲設備商希望用在大陸市場的角色來替換其在歐洲丟失的市佔，但現實是，被排除在全球最大的5G市場之外，正在使5G世界的競爭版圖變得更小。諾基亞的此次撤退，是其適應這一新地緣政治現實的縮影。

諾基亞2025年底從國資背景的中國華信手中取得合資企業「諾基亞上海貝爾」的全部控制權，當時已被市場解讀為進一步重組的先兆。如今，在不到一年的時間，中國區的調整計劃最終落地。

數據顯示，諾基亞大中華區（含香港、台灣）的平均員工數已從2020年的13,700人驟降至2025年的7,200人。若計入此次杭州裁員，員工規模將進一步縮減。而諾基亞全球員工規模，自2018年員工數達到103,000人的高點後，經過連年重組，總數已降至2025年底約74,100人，並預計在今年年底將進一步降至70,000人左右。

諾基亞在大陸地區的撤退背後有地緣政治的考量，2025年9月，諾基亞高管就曾在芬蘭記者會上透露，已收到因國家安全原因被排除出大陸市場的通知，這直接導致了其市佔的流失。其財報顯示，諾基亞大中華區的年收入已從2018年的近22億歐元暴跌至2025年的9.13億歐元。其瑞典競爭對手愛立信也經歷了類似的下滑。

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