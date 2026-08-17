「內需不足問題仍突出」 大陸總理李強： 進一步做強國內大循環

大陸國務院總理李強17日就國內經濟情勢坦言，「當前內需不足問題仍然突出」，強調要堅持擴大內需這個戰略基點，聚焦主要矛盾問題，抓住一些鏈條長、體量大的領域持續用力，進一步做強國內大循環，把內需潛力充分釋放出來。

新華社報導，李強17日主持召開國務院第十二次全體會議，深入學習貫徹中共總書記習近平關於當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，強調要切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷和決策部署上來，扎實做好各項工作，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十五五」良好開局。

李強指出，今年以來，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，呈現動能向新、結構向優的發展態勢，展現出強大韌性和活力。但他直言，「同時要清醒看到，當前內需不足問題仍然突出，一些行業企業困難增多，外部環境不確定性上升」。他表示，要錨定發展目標，「充分發揮存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，破除各種堵點卡點」，推動經濟持續向新向優向好發展。

李強強調，今年是實施「十五五」規劃的第一年，要從頭抓緊推進規劃落地實施，抓好重大工程項目建設，發揮好規劃對各領域工作的引領推動作用。要著力保持經濟平穩運行，堅持擴大內需這個戰略基點，聚焦主要矛盾問題，抓住一些鏈條長、體量大的領域持續用力，進一步做強國內大循環，把內需潛力充分釋放出來。

他續指，要加快落實「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）建設實施方案，創新投融資機制吸引社會資本。協同推動投資於人和促進消費，「加大政策資源傾斜」。加快各類政策資金使用進度，盡早形成實物工作量。有力促進民間投資，「對新興領域、新型基礎設施、消費升級等方面投資給予更多支持」。

李強表示，要積極穩外需，拓展國際經貿互利合作空間，促進貿易平衡發展。要強化科技賦能，加快新舊動能轉換，加大新興支柱產業和未來產業培育支持力度，持續推動傳統產業轉型升級，夯實實體經濟根基。

他又指，要扎實做好保障和改善民生工作，抓好就業增收，提升公共服務水平，加強受災群眾基本生活保障和災後重建，堅決守牢不發生規模性返貧致貧的底線，不斷增進民生福祉。「要更好統籌發展和安全」，做好風險化解、防災減災、安全生產等工作，促進高質量發展和高水平安全良性互動。

李強指出，新形勢下做好經濟社會發展工作，對各級政府履職能力和作風都提出更高要求。要更加務實，持續鞏固拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，堅持出實招、辦實事、求實效。要守正創新，善於運用改革的思維、創新的辦法破解難題，激發各方面幹事創業積極性。

報導表示，大陸國務院全體會議組成人員出席會議，有關部門、單位負責人列席會議。各省、區、市政府和新疆生產建設兵團主要負責人以視訊形式在當地列席會議。