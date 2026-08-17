大陸7月工業、零售成長皆放緩 前7月固投萎縮6.7%

中國國家統計局今天公布，7月份全國規模以上工業增加值年增4.5%、社會消費品零售總額年增0.6%，皆較6月放緩，並低於預期。此外，今年前7個月，全國固定資產投資萎縮6.7%也遜於預期，反映投資持續疲軟。

根據中國國家統計局官網，7月份全國規模以上工業增加值較去年同期成長4.5%，較6月的年增5.3%放緩。據路透社報導，分析師先前預期7月此數值為4.8%。

官方指出，7月份工業經濟面臨高溫、汛期降雨等短期因素影響，但保持總體平穩。同時指出外部環境複雜多變，有效需求不足、產銷銜接不暢、部分行業企業資金周轉壓力較大等問題依然突出。

中國國家統計局數據還顯示，7月份社會消費品零售總額較去年同期成長0.6%，低於6月的1%增幅。分析師先前預測7月該數據增幅為1.5%。

陸媒界面新聞報導引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，總體上看，今年居民商品消費增速明顯偏弱，在去年同期基數抬高、補貼政策效應減弱等因素綜合作用下，六大類以舊換新補貼耐用消費品銷售額下滑，對整體社零拖累效應較大。王青還指出，當前房地產市場持續調整，對居民消費信心仍有較大影響。

中國國家統計局數據還顯示，今年前7個月，全國固定資產投資萎縮6.7%。路透指，該數據低於預期的年減6%，也較今年上半年的年減5.7%進一步下滑。報導引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，「應該關注投資問題，投資的急劇下滑絕非北京所能接受」。

報導還指，中國經濟在下半年開局動能減弱，凸顯中國在消費及投資疲弱之際，仍持續仰賴出口支撐經濟。中國上月貿易順差再度超過1000億美元，全年貿易順差可望連續第2年突破1兆美元。

此外，中國國家統計局也顯示，7月份全國城鎮調查失業率為5.2%，比6月上升0.2個百分點。