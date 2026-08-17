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路透：阿里巴巴逾20億美元出售遊戲業務 加速聚焦AI與雲端

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
路透17日引述知情人士報導，阿里巴巴出售旗下遊戲開發商靈犀互娛給私募股權公司信宸資本，預計可取得逾20億美元（約新台幣635億元），雙方經過數輪談判後已正式達成協議。路透
路透17日引述知情人士報導，阿里巴巴出售旗下遊戲開發商靈犀互娛給私募股權公司信宸資本，預計可取得逾20億美元（約新台幣635億元），雙方經過數輪談判後已正式達成協議。路透

大陸電商巨頭阿里巴巴持續檢視非核心資產，進一步將資源轉向人工智慧（AI）與雲端運算。路透17日引述知情人士報導，阿里巴巴出售旗下遊戲開發商靈犀互娛給私募股權公司信宸資本，預計可取得逾20億美元（約新台幣635億元），雙方經過數輪談判後已正式達成協議。

路透報導，根據靈犀互娛執行長周炳樞17日向員工發出的內部備忘錄，阿里巴巴與信宸資本已就交易正式達成協議。依協議內容，阿里巴巴將把持有的靈犀互娛全部股權轉讓給信宸資本。不過，備忘錄並未披露交易金額或預計完成時間，也未說明監管審批或其他交易條件。

據報導，一名知情人士透露，阿里巴巴預計可從這筆交易取得超過20億美元。彭博稍早則引述消息人士報導，這筆交易價值至少15億美元。阿里巴巴、信宸資本及靈犀互娛均未立即回應路透置評要求。

周炳樞在備忘錄中表示，他與現有管理團隊在股權變更後將繼續領導靈犀互娛。

路透指出，阿里巴巴近年持續檢視非核心資產，並將資本及管理資源集中於AI、雲端運算等戰略重點。兩名知情人士表示，阿里巴巴此前已尋找靈犀互娛買家一段時間。

信宸資本前身為中信資本，是一家聚焦亞洲市場的私募股權公司。周炳樞在備忘錄中表示，信宸資本具備相關產業資源及營運經驗，有能力支持靈犀互娛下一階段發展。目前尚不清楚阿里巴巴出售股權後，是否還會與靈犀互娛維持發行、雲端服務或技術合作等商業關係。

總部位於廣州的靈犀互娛，是阿里巴巴旗下遊戲研發及營運業務，以多人策略遊戲《三國志・戰略版》最為知名。該作以三國時代為背景，由靈犀互娛與日本遊戲公司光榮特庫摩共同開發；光榮特庫摩旗下知名系列包括《三國志》及《信長之野望》。

靈犀互娛近年也處於調整期。路透引述兩名知情人士指出，公司此前曾尋求外部融資，但2023年底規畫的募資程序，在大陸提出收緊網路遊戲監管規則後停滯。2024年公司亦進行管理層改組，曾帶領《三國志・戰略版》團隊的周炳樞，在創辦人詹鐘暉離職後接任執行長。

阿里巴巴 雲端 路透

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