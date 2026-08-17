大陸前7月固定資產投資年減6.7% 近2 0餘年來最差表現

中國大陸今年前七個月，全國固定資產投資較去年同期大減6.7%，不僅較今年1至6月年比下降5.7%進一步惡化，更創下自2000年大陸國家統計局建立規範月度發布制度以來的最差表現。

大陸國務院新聞辦公室17日下午3時舉行記者會，由國家統計局新聞發言人付凌暉說明7月國民經濟運行情況。付凌暉稱，1至7月中國國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優發展態勢。

根據大陸國家統計局公布的數據，今年前七個月，大陸規模以上工業增加值年增5.3%、消費商品和服務零售總額增2.6%、進出口增17.3%，同期城鎮調查失業率平均值為5.2%，CPI年增0.9%。

針對當前中國總體經濟形勢，國家統計局形容：「國內供強需弱矛盾突出，部分企業經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固」。

不過，在所有經濟統計數據中，今年1至 7月，固定資產投資年減6.7%最受矚目。固定資產投資向來是拉動中國經濟成長的重要力量。

根據大陸國家統計局的資料，即便是新冠疫情爆發的2020年，當年度1至7月固定資產投資年比也只下降1.6%。路透指出，今年前七個月中國固定資產年減6.7%，比市場原先預期的約下降6%差。

付凌暉表示，今年前七個月扣除房地產開發的固定資產投資下降3.7%。

今年1至7月，大陸房地產開發投資年比大幅下降19.2%；全國新建商品房銷售面積下降11.8%；新建商品房銷售額下降13.1%。

大陸國家統計局17日還公布7月商品住宅銷售價格變動情況。7月，中國一線城市新建商品住宅銷售價格年比下降1.1%，降幅比前月收窄0.2個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格下降2.8%，降幅收窄0.3個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格下降4.2%，降幅與上月相同。

7月，中國一線城市二手住宅銷售價格年比下降3.7%，降幅比前月收窄1.2個百分點；二、三線城市二手住宅銷售價格分別下降5.1%和5.8%，降幅分別收窄0.3個和0.2個百分點。