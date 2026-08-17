快訊

趙建銘出獄後許芊芊秒結婚 陳幸妤自曝被當幽靈：他覺得「被兵變」開始冷暴力

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸前7月固定資產投資年減6.7% 近2 0餘年來最差表現

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
受房地產市場持續低迷拖累，中國大陸今年前七個月全國固定資產投資較去年同期大減6.7%。中新社
受房地產市場持續低迷拖累，中國大陸今年前七個月全國固定資產投資較去年同期大減6.7%。中新社

中國大陸今年前七個月，全國固定資產投資較去年同期大減6.7%，不僅較今年1至6月年比下降5.7%進一步惡化，更創下自2000年大陸國家統計局建立規範月度發布制度以來的最差表現。

大陸國務院新聞辦公室17日下午3時舉行記者會，由國家統計局新聞發言人付凌暉說明7月國民經濟運行情況。付凌暉稱，1至7月中國國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優發展態勢。

根據大陸國家統計局公布的數據，今年前七個月，大陸規模以上工業增加值年增5.3%、消費商品和服務零售總額增2.6%、進出口增17.3%，同期城鎮調查失業率平均值為5.2%，CPI年增0.9%。

針對當前中國總體經濟形勢，國家統計局形容：「國內供強需弱矛盾突出，部分企業經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固」。

不過，在所有經濟統計數據中，今年1至 7月，固定資產投資年減6.7%最受矚目。固定資產投資向來是拉動中國經濟成長的重要力量。

根據大陸國家統計局的資料，即便是新冠疫情爆發的2020年，當年度1至7月固定資產投資年比也只下降1.6%。路透指出，今年前七個月中國固定資產年減6.7%，比市場原先預期的約下降6%差。

付凌暉表示，今年前七個月扣除房地產開發的固定資產投資下降3.7%。

今年1至7月，大陸房地產開發投資年比大幅下降19.2%；全國新建商品房銷售面積下降11.8%；新建商品房銷售額下降13.1%。

大陸國家統計局17日還公布7月商品住宅銷售價格變動情況。7月，中國一線城市新建商品住宅銷售價格年比下降1.1%，降幅比前月收窄0.2個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格下降2.8%，降幅收窄0.3個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格下降4.2%，降幅與上月相同。

7月，中國一線城市二手住宅銷售價格年比下降3.7%，降幅比前月收窄1.2個百分點；二、三線城市二手住宅銷售價格分別下降5.1%和5.8%，降幅分別收窄0.3個和0.2個百分點。

國務院 中國大陸 大陸

延伸閱讀

中國7月新增人民幣貸款轉負 居民消費與房市未改善

日本Q2經濟成長意外放緩 內需疲弱為日銀升息添變數

大陸7月新增新冠確診52.2萬例 較6月暴增5.6倍

七大壽險前七月新契約保費年成長逾七成 整體壽險業估破9300億元

相關新聞

即使關稅127.5% 美國業者仍覺得買中國電動車很划算

儘管美國對中國電動汽車課徵高達127.5%的關稅，美國無人駕駛計程車業者Waymo仍認為，買中國的電動車還是很划算。據美國財經網站Moneywise報導，Waymo自2024年以來累計已進口約3,200輛中國「極氪」（ZEEKR ）電動車，光今年就達2,600輛。

大陸前7月固定資產投資年減6.7% 近2 0餘年來最差表現

中國大陸今年前七個月，全國固定資產投資較去年同期大減6.7%，不僅較今年1至6月年比下降5.7%進一步惡化，更創下自2000年大陸國家統計局建立規範月度發布制度以來的最差表現。

中國缺錢追稅鎖定境外信託 富商潘石屹面臨百億補稅

中國官方7月下旬發布公告，對透過境外信託配置個人資產訂立20%的稅率規範，震撼富人階層。綜合外媒報導及中國業界分析，中國...

阿里千問爆紅 下載量稱霸全球

中國科技巨頭阿里巴巴旗下開源模型千問家族(Qwen)下載量爆發，過去半年全球累計突破30億次，超過Meta、Google及中國同業，成為全球下載量第一的AI模型。

中企首例 合盛硅業從美國涉疆強迫勞動名單中移除

中國合盛硅業（嘉興）股份有限公司自2021年6月被列入美國涉及新疆強迫勞動的執法名單，經訴訟及美國海關提出和解後，美方7月已將合盛硅業從名單中移除，是中國企業從該名單中移除的首例。

首7月3100萬人訪香港 「機場城市」多項目啟動

香港一直是大型展會的熱門選址，其中香港會展和亞博兩個旗艦場地，今年上半年就舉行了超過170項活動，吸引了350萬人次參與。香港財政司司長陳茂波16日發表網誌指出，高效便捷的國際聯繫與接連舉行的盛事，成功吸引更多商務及觀光旅客訪港，今年首7個月已錄得3122萬訪港旅客人次，按年上升12%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。