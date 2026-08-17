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中國缺錢追稅鎖定境外信託 富商潘石屹面臨百億補稅

中央社／ 台北17日電

中國官方7月下旬發布公告，對透過境外信託配置個人資產訂立20%的稅率規範，震撼富人階層。綜合外媒報導及中國業界分析，中國國家稅務總局正為此大舉培訓各地稅務人員；而2005年就將資產轉移境外信託的中國地產大亨潘石屹，就可能因此面臨至少人民幣20億元（約新台幣95億元）的巨額補稅。

美國財經媒體CNBC報導，根據多名中國國內及海外稅務律師透露，針對上述公告，中國國家稅務總局正對地方稅務人員展開大規模培訓，意在統一各地方對境外信託征稅方式的了解。報導特別提到，部分境外信託早在幾十年前就已設立。

多名律師和顧問並表示，中國國家稅務總局最近還向其國內律師事務所和會計師事務所發出「指導意見草案」，並計劃未來幾週內與律師針對上述公告舉行咨詢會議 。一些業界人士預測，中國官方接下來還會推出更多指導意見草案，並將公布最終版本文件。

中國財政部與國家稅務總局7月24日聯名發布「關於離岸信托個人所得稅有關事項的公告」，宣布離岸信託資金適用20%的稅率，並設定了90天的補申報寬限期。中國媒體當時解讀，這項公告旨在規範個人透過離岸信託進行資產配置的課稅處理，終結了以往「不分配不繳稅」的灰色地帶，實現「全鏈條穿透式徵稅」。

綜合中國財經界人士看法及南華早報日前報導，地產商SOHO中國創辦人潘石屹將是受這項公告衝擊最大的中國富豪。原因是，潘石屹家族2005年就將手中的SOHO中國絕大部分股權轉移為境外信託，估值高達港幣約300億元（約新台幣1218億元）。此後10餘年來，SOHO中國持續拋售旗下房產，陸續又有逾港幣100億元轉移為境外信託。

報導指出，潘石屹的妻子張欣已取得美國國籍，夫婦二人並在美國大舉置產，且與3個兒子基本已定居美國。但在中國上述新規下，由於潘石屹仍有中國國籍，且仍屬「中國稅收居民」，依上述公告規定，其家族龐大的境外信託資產，仍受到中國稅法規範。

有中國專業人士估計，依上述公告規定及相關資訊推斷，一旦潘石屹遭中國官方通知補稅，他可能需補繳的稅款至少為人民幣20億元，最高更上看70億元。不過，身處海外的潘石屹是否會在規定的90天內照章補稅，還是不予理會，則是下一階段受到中國富人及一般民眾關注的重點。

有業界人士分析，潘石屹若拒不申報，不僅要補繳稅款及每天萬分之5的滯納金，還會被定性為逃漏稅；加上他在美國有房地產開發案，稅務負面記錄將提高他在當地的融資成本，並影響他的徵信紀錄。因此，潘石屹最有可能會聘請專業財稅團隊協助，與稅務部門協商補繳稅額，並在限期內主動申報。

業界人士表示，潘石屹若照章補稅，對中國富人而言將是一大指標，代表富人階層長年以來靠境外信託規避國內稅賦的做法，日後將難以維持。同時，上述公告也象徵中國在經濟表現疲軟之際，官方正想盡辦法為財政「開源」。

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