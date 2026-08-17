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養老金危機中國促企業實繳社保 公司經營成本驟升

中央社／ 台北17日電

據報導，中國稅務和人社部門正要求企業在3到5年內實現社保全額實繳，上海、江蘇、廣東等地部分企業甚至被要求年內就要達標90%以上。這將使得已處在不景氣中的企業面臨提高成本的壓力。

有為員工繳交社會保險的中國企業中，不少並未將員工真實薪資作為繳交基數，而是比照最低標準計算，實質上是不足額交保。如今要求全額實繳，將對企業產生極大衝擊。

財新網日前報導，有地方稅務局及人社部門人士證實，今年以來，對社保繳費基數的執行總體趨於嚴格，大多要求企業在3到5年實現全額實繳。今年的落實率目標為65%到100%不等，上海、江蘇、湖南、廣東、四川等地都有用人單位被要求在年內達到90%及以上。

報導說，隨著中國高齡少子化趨勢日益加深，社保制度、尤其養老保險制度的可持續性不斷敲響警鐘。做實繳費基數被認為是充實社保基金、填補長期缺口的重要方式之一，但在社保高費率的背景下，這將提高企業用工成本。

一家大型商品流通企業的財務負責人擔憂政策快速落地會導致企業成本上升、不堪重負。他認為現在忽然在政策執行上「一刀切」並不合理，「哪怕每年5%這樣上調，有一個比較長的過渡期也好」。

他所屬企業有超過5000名員工。此前公司社保繳費基數比最低基數略高、約占實際工資的40%到50%。該企業負責人收到多地稅務局通知，要求公司在今年內將落實率提高到80%，據估算，這筆合規成本僅在今年就達人民幣1000萬元（約新台幣4700萬元)。

作為應對，他表示，公司可能會對管理層甚至普通員工降薪，也不排除要裁員。

相關報導引發關注後，「第一財經」14日引述國家稅務總局北京12366納稅繳費服務中心主任張卉說，在推進社保合規繳費、落實繳費基數這一問題上，稅務部門分步推進、分類施策，「不簡單搞『一刀切』，不強制要求『一步到位』」。

張卉說，考慮到當前經濟形勢和企業經營狀況，2026年以來，稅務部們這項工作首先針對的是「有繳費能力的大中型企業」，而且堅持「一企一策」，盡量減少對企業生產經營的影響。

中國2026年到2030年的「十五五」規劃綱要提出，增強社會保險體系可持續性。分析指出，做實社保繳費基數是大勢所趨，也有利於保障員工權益和企業長遠發展。但是當下中國經濟成長面臨壓力，也有不少人呼籲不要在此時加重企業和個人負擔，先生存下來再說。

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