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即使關稅127.5% 美國業者仍覺得買中國電動車很划算
儘管美國對中國電動汽車課徵高達127.5%的關稅，美國無人駕駛計程車業者Waymo仍認為，買中國的電動車還是很划算。據美國財經網站Moneywise報導，Waymo自2024年以來累計已進口約3,200輛中國「極氪」（ZEEKR ）電動車，光今年就達2,600輛。
Waymo是Google母公司Alphabet旗下企業。Waymo目前主要採用捷豹（Jaguar）的I-Pace純電SUV，今年春天，Waymo在舊金山、洛杉磯和鳳凰城首次推出極氪無人駕駛計程車，並將這款車命名為「Ojai」。
今年5月，Waymo開始在舊金山、洛杉磯和鳳凰城投放這款自動駕駛計程車，並計劃在年底前讓數千輛Ojai上路。
據報導，Waymo的捷豹I-Pace無人駕駛計程車經改裝後總成本超過20萬美元。Ojai一輛3.8萬美元，加上127.5%的關稅後，價格飆升至約8萬6,500美元。此外，還需要安裝相關的硬體和軟體。《富比士》估計，每輛Ojai的設備安裝成本約2.5萬美元，加起來總成本約略高於11萬美元，但仍明顯低於捷豹I-Pace。
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