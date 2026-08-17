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中國製C919未獲歐美認證 陸民航專家稱涉及政治談判

中央社／ 香港17日電

有中國民航專家認為，中國自行製造的C919客機能否獲得美歐認證，當中不涉及技術問題，而是政治談判問題。

官方香港電台今天報導，中國民航專家李瀚明接受該台訪問時，作了以上表示。

對於C919至今未獲美國和歐盟認證，李瀚明說，根據國際慣例，只要飛機註冊國承認其安全性，目標國家一般都會認可；C919的焦點市場是中國大陸和國際短途航線，例如在「一帶一路」國家使用，這方面毋須美歐認證。

他說，適航認證的最大關卡是外國人是否認可中國國產飛機和民航當局的監管能力標準，認為C919不涉及技術問題，而是政治談判問題。

此外，C919日前開始執飛首條國際商業航線，來往北京與蒙古首都烏蘭巴托之間，李瀚明就此表示，這有特別象徵意義，是中國國產大飛機的里程碑。

他並說，烏蘭巴托與韓國首爾都是距離北京最近的外國城市，但C919飛往韓國將涉及飛越公海的問題，首條國際商業航線需要較穩妥的做法。

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