香港機場將多元發展 集商業藝術休閒於一身

香港財政司司長陳茂坡重申，當局將會持續鞏固和提升香港的國際航空樞紐地位，把機場發展成為集商業、藝術、娛樂休閒等活動於一身的地標；他並透露，上半年本地機場客運達到3280萬人次，較去年同期上升11.7%。

陳茂波昨天在財政司官方網頁發表網誌表示，香港一直是大型展覽的熱門地點，今年上半年，香港兩個大型展館─香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館─舉行了超過170項活動，吸引了350萬人次參加；香港所以能夠成為會議展覽之都，高效便捷的國際聯通優勢是其中一個重要因素。

他說，目前約有140家航空公司提供往來香港與全球超過225個航點的航班；今年上半年，香港國際機場的飛機升降量超過20萬架次，按年上升4.4%，機場客運量為3280萬人次，按年增加11.7%。

此外，今年頭7個月，已有3122萬商務及觀光旅客人次訪港，較去年同期上升12%。

他說，香港的國際航空樞紐地位不僅是本地航空業的命脈，更是香港發揮「超級增值人」和「超級聯繫人」功能的硬體底座，促進更蓬勃興旺的貿易、物流、會展、旅遊，以至更廣泛的人文交流。

他說，不少國際樞紐機場的發展已不單是出入境設施，而是一個大型的綜合旅遊服務地標，匯聚更多的高增值、高消費國際客群，香港國際機場在這方面有巨大的發展潛力；香港國際機場已訂定「機場城市」（Skytopia）發展藍圖，旨在把機場從單純的航空樞紐發展成為集商業、藝術、旅遊休閒等活動的地標。

陳茂波表示，按照「機場城市」發展藍圖，機場島嶼及附近人工島海域將會建設500個遊艇泊位，並有配套設施及水上娛樂區，預計2028年起可分階段完成。