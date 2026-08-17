從投行看大陸／境外信託納稅新規分析

2026年7月24日，大陸財政部、稅務總局聯合發布第21號《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》，對透過境外信託代持股權等資產的納稅問題首次做出規範。

一、設立環節僅就來源於大陸境內的財產轉讓所得徵稅

台商應先確認自己的稅務居民身分，是屬於大陸稅務居民還是非稅務居民？大部分屬於非居民身分的台商，個人將大陸境內不動產、企業股權等財產裝入離岸信託，視同個人轉讓財產，僅就其取得來源於大陸境內的財產轉讓所得申報繳納個人所得稅，應納稅所得額以財產市場價值扣除原值和合理費用後的餘額，適用「財產轉讓所得」20％稅率。

但若該離岸信託由大陸稅務居民個人實際控制，則視為居民個人將財產裝入離岸信託，適用這次21號公告須申報繳納個人所得稅。

二、存續環節在「分配」收益時須納稅

與稅務居民個人離岸信託「無論是否實際分配均按年納稅」的穿透規則不同，非稅務居民個人裝入財產的離岸信託，僅在向居民個人實際分配收益時觸發納稅義務。居民個人受益人應就分配所得按「利息、股息、紅利所得」適用20％稅率申報繳納個人所得稅，申報期限為取得分配所得的次年3月1日至6月30日。

21號公告規定，居民個人和非居民個人將財產裝入同一離岸信託，視為全部由居民個人將財產裝入離岸信託，按居民信託規則申報納稅。

三、居民在終止環節取得的信託財產須全額計稅

非居民個人裝入財產的離岸信託終止時，若由居民個人取得信託財產，該居民個人應以信託終止時財產的市場價值為應納稅所得額，按「利息、股息、紅利所得」申報繳納個人所得稅，適用20％稅率。

需特別注意，此處不扣除財產原值，與居民信託終止時「清算收益=市場價值減除原值和合理費用」的計稅方式不同，可能導致居民受益人稅負更高。申報期限為清算完成之日起的次月15日內。

四、稅務身分變化的影響

台商在大陸境內居住累計滿183天的年度連續不滿六年的，經向主管稅務機關備案，其來源於大陸境外且由境外單位或個人支付的所得，免予繳納個人所得稅。在連續六年的任一年度中，只要有一次離境超過30天，其連續居住年限即重新起算。

21號公告第11條明確，取得外國國籍、境外長期或永久居留權，但主要經濟利益來源於大陸境內的個人，仍可判定為有住所居民個人。這表示即使大陸居民已取得境外身分，若主要經濟利益仍在境內，仍可能被認定為個人稅務居民，無法適用「轉為非居民」時的清算規則，必須繼續承擔全球所得納稅義務。

此次21號公告設置了過渡期，非稅務居民個人在2023年1月1日至2026年7月24日期間將財產裝入離岸信託，所產生的應繳但未繳稅的款，應在7月24日起90日內申報繳納，不加收滯納金。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)