阿里千問爆紅！下載量冠全球 超車Meta、Google產品

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下開源模型千問家族（Qwen）下載量爆發，過去半年全球累計突破30億次，超過Meta、Google及大陸同業，成為全球下載量第一的AI模型。

彭博指出，阿里巴巴近日在電子信件中表示，旗下AI模型千問系列已開源超過460個模型，並衍生出超30萬個衍生模型。

開源AI社群Hugging Face近日報告亦指，千問的下載數據使其成為「開放AI生態系統中最大的基礎之一」，「千問已成為開發者決定微調和部署哪些模型時的『預設工作流程』的一部分」。

根據Hugging Face報告，2026年Google模型下載量約4.18億次、Meta約2.27億次，阿里千問則達20.45億次。不過，這項數據僅計算Hugging Face Hub上的下載量，不含魔搭社區等平台，顯示即使以單一平台計算，千問下載量仍遠超Google、Meta等全球競品。

報告顯示，基於千問的衍生模型在Hugging Face上達15萬1,448個，是Meta的2.6倍、Llama系列的4.7倍；Google衍生模型數為8萬2,506個。2026年大陸前沿AI實驗室發布的最大開放模型參數規模普遍超過美國實驗室。

彭博提到，隨著包括阿里巴巴在內的大陸開發者推出性能強大、成本相對較低且易於調整的模型，下載量和衍生模型數量已成為衡量中美AI競爭影響力的指標之一。報導認為，千問的崛起也顯示，這一策略正在大陸以外獲得更多開發者採用。

報導指，模型家族愈完整，愈容易形成自我強化的生態系。隨著愈來愈多開發者採用相關模型，就會有更多衍生版本出現，進而吸引新的使用者。

彭博提到，針對晶片和AI系統出口管制，並未阻礙大陸競爭對手的發展步伐。千問、月之暗面、深度求索等大陸AI模型開發商正力求縮小與OpenAI、Anthropic等美國閉源模型差距。