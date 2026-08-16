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中微半導上半年淨利增98% 拓展記憶體晶片業務

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸半導體設備龍頭中微半導體16日公布2026年上半年業績，營收、淨利均大幅成長，其中歸母淨利約人民幣1.72億元（下同），年增98.48%；扣非淨利潤1.59億元，年增109.74％。圖為中微半導體位於江西南昌高新區的廠房。中新社
大陸半導體設備龍頭中微半導體16日公布2026年上半年業績，營收、淨利均大幅成長，其中歸母淨利約人民幣1.72億元（下同），年增98.48%；扣非淨利潤1.59億元，年增109.74％。圖為中微半導體位於江西南昌高新區的廠房。中新社

大陸半導體設備龍頭中微半導體16日公布2026年上半年業績，營收、淨利均大幅成長，其中歸母淨利約人民幣1.72億元，年增98.48%；扣非淨利潤人民幣1.59億元，年增109.74％。公司同時完成對珠海博雅科技的投資交割，以人民幣1.66億元取得21.0016%股權，成為第二大股東，持續拓展MCU以外的記憶體晶片業務。

綜合華爾街見聞、每日經濟新聞等陸媒報導，中微半導上半年扣除非經常性損益後的淨利為人民幣1.59億元，年增109.74%；經營活動現金流淨額人民幣1.93億元，年增27.87%。基本每股收益人民幣0.43元，較去年同期人民幣0.22元成長95.45%；加權平均淨資產收益率由去年同期2.85%升至5.26%。

中微半導表示，上半年業績成長得益於公司把握AI、機器人及汽車電子等市場機遇，透過研發投入提升產品集成度與性能，加上「大客戶戰略」推進，帶動市占率提升；同時透過優化供應鏈管理與庫存結構，實現降本增效。

從營收結構來看，中微半導上半年消費電子領域營收人民幣3.02億元，小家電領域人民幣2.13億元，工業控制領域人民幣1.91億元，汽車電子領域人民幣0.19億元，另有存儲業務營收人民幣146萬元。其中，工業控制業務涵蓋無刷電機、大家電及具身機器人等應用。

研發方面，中微半導上半年研發費用人民幣6,922.14萬元，年增30.68%，研發投入占營收比重9.54%；期末研發人員272人，占員工總數51.91%。另，中微半導體上半年推出106款新產品，其中大資源M4內核車規產品開始小批量出貨，4M存儲產品也開始產生營收。

在持續拓展產品線方面，中微半導上半年完成對珠海博雅科技的投資交割。證券時報提到，中微半導體投入1.66億元取得珠海博雅21.0016%股份，成為第二大股東。珠海博雅主要從事NOR Flash等記憶體晶片的研發設計。據了解，珠海博雅成立於2014年，產品涵蓋512Kb至2Gb容量，製程包括65、55、50及40奈米，並同時布局ETOX及SONOS兩種NOR Flash製程結構。

中微半導表示，2026年上半年，隨著存儲晶片市場回暖及投資資金注入，珠海博雅資金狀況改善，營收大幅成長，毛利率快速提升，上半年實現營收人民幣2.28億元、利潤人民幣5,700餘萬元。

此外，報導指出，中微半導持續推進「MCU＋」戰略，今年1月發布首款SPI NOR Flash產品進入記憶體領域，第二季記憶體產品開始形成營收；公司4月推出低功耗藍牙SoC晶片，5月推出高壓非隔離DC-DC及AC-DC產品，支持邊緣側圖像識別、語音處理的端側AI SoC產品也已完成流片。

半導體 人民幣 華爾街

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