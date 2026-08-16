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DeepSeek打響AI開源之戰 爭奪開發者入口

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
DeepSeek近日將其AI編程工具DeepSeek Harness開發者預覽版（v0.1）正式面向全球開發者開放測試。（路透）
DeepSeek近日將其AI編程工具DeepSeek Harness開發者預覽版（v0.1）正式面向全球開發者開放測試。（路透）

DeepSeek近日宣布調漲API價格不久後，同時將其AI編程工具DeepSeek Harness開發者預覽版（v0.1）正式面向全球開發者開放測試，並同步以MIT協議開放源代碼。使用者宣稱是非常激進的舉措，意味DeepSeek不再滿足於只提供一個可以被調用的模型，而是開始爭奪模型之上的開發者入口。

據悉，DeepSeek Harness是面向開發者的工具，核心設計理念是「一切皆插件」，採用插件式開放架構來構建Agent （智能體）Harness。換言之，如果模型是「大腦」，Harness就是讓模型工作的一套手腳，讀文件、持續執行任務都需要Harness組織。過去這套手腳通常由廠商提前裝好，DeepSeek則把模型、工具、Skills等模塊拆開、替換和重新組合，缺什麼能力就裝插件，給用戶極大「DIY」能力，就像拼組樂高積木一樣。

MIT協議則是開源軟體授權條款中最寬鬆、最流行的一種，使用者可以自由使用、修改、分發甚至銷售MIT協議下的軟體，唯一要求是保留原作者的版權聲明和許可聲明。

目前，大陸坊間已有實測DeepSeek Harness相關內容，AIX財經稱，雖然運用該軟體確實能幹活，但仍得需要人工時刻盯著；新京報AI研究院實測表示，這套工具仍有名稱識別困難、插件搜索仍待完善，且不會識圖等問題。

第一財經報導，有開發者表示「一切皆插件」讓模型僅成為代理技術棧中一個可替換的部分，同時採用MIT協議，也是一個激進的舉措，「非常酷也非常早期」。甚至有用戶稱是他「向Claude code說再見的那一天」。不過，DeepSeek甫發布v0.1版本的項目，要替代Claude Code顯然還為時尚早。DeepSeek表示，作為早期預覽版本，當前仍有許多細節有待改進和打磨。

DeepSeek 模型

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