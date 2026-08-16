大陸資料中心西移 烏蘭察布成阿里、蘋果等布局熱點

AI算力需求快速增加，正在改變大陸資料中心的布局邏輯。第一財經指出，內蒙古烏蘭察布因電價低、氣候利於散熱及網路延遲較低，吸引阿里、蘋果、華為、字節跳動、快手等企業布局資料中心。

報導指出，在內蒙古烏蘭察布的察哈爾高新區，沿路可見30多家企業的數據中心，不少園區仍在建設。其中，烏蘭察布的核心優勢之一是電價。阿里巴巴數據中心總經理王朝陽表示，當地電價約每度人民幣0.32至0.35元，年平均氣溫4.3度，距北京約350公里，往返網路延遲約4毫秒。他認為，選擇烏蘭察布是市場、成本和技術依賴三套邏輯相互作用的結果。

值得注意的是，影響資料中心布局的因素也隨時期變化。報導指，雲計算時期，電商、支付、遊戲等業務對時延較敏感，「離市場近」的重要性較高，張家口因此一度受到關注。進入AI時代，大量模型訓練需求增加，單機櫃平均功率從雲計算數據中心的10至15千瓦，提高至AI資料中心的100千瓦，電力也成為產能限制；同時，大模型訓練及部分推理業務對跨區域網路時延的容忍度較高，使烏蘭察布變得「足夠近」。

在此之下，王朝陽說，資料中心發展正呈現「從東往西三級縱深，以訓練為中心；從西往東三級下沉，以推理為中心」的趨勢。千卡、萬卡集群最初集中於京津冀、長三角、大灣區，萬卡集群已基本遷至「胡煥庸線」以西，未來更大的集群也可能向西部布局。