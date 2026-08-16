大陸算力產業鏈迎擴張浪潮 緩解市場對AI泡沫化擔憂

騰訊、阿里雲近期皆明確要大規模增加算力，@@@大陸算力產業鏈@@@近期開啓擴產，分析師認為，更高AI基礎設施投入意味著更強的硬體採購需求，能緩解市場對於上游晶片、通信連接和記憶體訂單增長放緩的擔憂。

近期大陸多家算力產業鏈公司開啟擴產計畫，下游需求端方面，雲廠商與運營商大幅加碼，比如騰訊稱今年第3季會繼續大幅增加算力採購，阿里雲計劃將模組化資料中心全球產能提升兩倍以上。

在中游環節上，晶片製造方面，中芯國際聯合CEO趙海軍日前透露，能明顯感受到客戶在跟公司談以後的合作時，後續下線量都遠遠超過原來的預期；在光通訊與光互聯領域上，光通訊雷射晶片廠源杰科技擬以自有資金人民幣42.7億元建設科技產業園項目，擴大高端雷射晶片規模化生產能力；光晶片廠仕佳光子計劃定增募集總額不超過人民幣28億元，資金用於高速AWG晶片、CW光晶片及COC產業化項目、高密度光互連器件產能擴建項目等。

在PCB與伺服器領域，PCB大廠深南電路計劃募資不超過人民幣48.82億元，其中人民幣36億元用於無錫AI算力電子電路產品項目，目標為AI伺服器和交換機的高速、高密度、多層PCB；精密機械廠強瑞技術擬定增募資不超人民幣10.5億元，用於AI服務器精密液冷部件產品等項目。

在多環節總動員下，AI定價將迎來重塑，大陸機構廣發證券分析主要有三條新敘事線：第一，市場轉向獎勵雲廠商營收、訂單和利潤兌現；第二，雲廠商資本開支上修重新成為產業鏈利多，緩解市場對晶片、通信連接和記憶體訂單放緩的擔憂；第三，雖然2027-2028年傳統雲廠商資本支出增速可能回落，但模型商和新雲廠商的推理需求乃至新增的RSI訓練需求，有望成為下一階段算力投資的重要接力來源。