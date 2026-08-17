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北京消費節 推買賣機器人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京經濟技術開發區（下稱經開區）十五日啟動「二○二六E-Town機器人消費節」，以「買賣機器人，到北京亦莊」為主題，打通從技術到市場最後一公里。

中新社報導，今年消費節從資金投入、場景布局、消費體驗三個維度進行升級。促消費專項資金從首屆的一千五百萬元（人民幣，下同）提升至一千八百萬元，重點向人工智能、具身智能產業傾斜。

今年消費節布局特色消費場景，聯動二○二六世界機器人大會，在去年基礎上新增九千六百平方米機器人消費街區，設置品牌展示、科技文創、特色餐飲、互動娛樂四大板塊近百個展位，投放五十餘款覆蓋教育、養老、家庭場景的機器人體驗設備，首創「內場看未來、外場買現在」消費模式。

今年消費節將持續至八月二十六日。活動期間，將推出三條工業科技研學線路—ＡＩ智能探索、航天逐夢和智駕未來，由無人駕駛小巴串聯北京火箭大街等點位。同時，京東開設機器人消費節專屬專區，上線六百餘款機器人商品，配套線上專項補貼，開展首發、專場促銷、直播帶貨等活動。消費券補貼覆蓋ＡＩ感知設備、AI mini主機等新興智能硬件品類，豐富「ＡＩ+消費」場景。

二○二五年八月，全球首屆E-Town機器人消費節在經開區舉辦，整體銷售額突破三點三億元，售出機器人及相關產品超十九萬台。

北京 消費 機器人

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