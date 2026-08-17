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新能源車 帶電池報廢嚴格實施

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家發改委主管官員指出，將嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解的行為。

據第一財經報導，二○二六年全國生態日主場活動十五日在內蒙古自治區呼倫貝爾市舉辦。大陸國家發展改革委環資司司長王善成說，抓緊制定風電光伏設備回收利用管理辦法，到二○三○年建立健全「新三樣」固廢回收利用全鏈條閉環管理體系，嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解行為。

王善成說，國家將大力推進循環經濟產業升級，支持資源循環利用領域全國重點實驗室建設；加快廢舊機電設備、汽車、電器電子等重點再生資源拆解能力改造升級；發揮骨幹企業作用，優化回收網點布局，提高智能化精細化分揀水平。

新能源車 能源 電池

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