新能源車 帶電池報廢嚴格實施

大陸的咖啡市場規模不斷擴大，消費人口增加，金額不斷上升。正在海口舉辦的二○二六海南國際咖啡博覽會上，亞洲咖啡協會會長張宏表示，海南自貿港擁有獨特的區位優勢、開放的政策體系與深厚的咖啡文化底蘊，有望成為輻射亞洲、連接全球的東方咖啡港。

2026-08-17 06:26