東方風電機組 通過「白海豚」考驗

近日，二○二六年第十三號強颱風「白海豚」先後登陸浙江台州玉環、溫州樂清，登陸強度達十四級，浙東沿海海上風電設施迎來極端嚴苛的考驗。由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）保障的兩個海上風電項目機組平穩經過颱風考驗，實現設備「零損傷」「零安全事故」，以過硬實力彰顯風機可靠性能。

華電浙江台州玉環一期海上風電項目總裝機二二九兆瓦，佈設卅二台東方風電海上風機。項目機組於八月八日廿時自動切換至颱風運行模式，八月九日廿一時解除抗台工況，颱風過境期間測得最大風速達六一點三米每秒。浙能台州一號海上風電專案裝機規模三百兆瓦，裝配四十台海上風機，八月八日十一時進入颱風模式，八月九日廿時卅分退出該模式，實測最大風速五七點七米每秒。

此外，即使是在遠超常規工況的強風環境下，兩大風場所有機組均狀態穩定。八月六日至九日颱風影響週期內，兩處風場累計發電二二八三點六萬千瓦時。

東方風電總部位於四川德陽。此次順利迎戰「白海豚」，系該企業海上風機本年度繼抵禦颱風「巴威」後，再次交出「零損傷」「零安全事故」的成績單，持續驗證了產品實力，為颱風多發區域海上風電規模化開發築牢了支撐。