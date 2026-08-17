快訊

社宅政策又轉彎？租補戶數 擬砍近半

代理教師荒 延燒中南部…連明星高中也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

東方風電機組 通過「白海豚」考驗

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
位於浙江東部海面的東方風電機組經受了「白海豚」颱風的考驗。 本報德陽傳真​
位於浙江東部海面的東方風電機組經受了「白海豚」颱風的考驗。 本報德陽傳真​

近日，二○二六年第十三號強颱風「白海豚」先後登陸浙江台州玉環、溫州樂清，登陸強度達十四級，浙東沿海海上風電設施迎來極端嚴苛的考驗。由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）保障的兩個海上風電項目機組平穩經過颱風考驗，實現設備「零損傷」「零安全事故」，以過硬實力彰顯風機可靠性能。

華電浙江台州玉環一期海上風電項目總裝機二二九兆瓦，佈設卅二台東方風電海上風機。項目機組於八月八日廿時自動切換至颱風運行模式，八月九日廿一時解除抗台工況，颱風過境期間測得最大風速達六一點三米每秒。浙能台州一號海上風電專案裝機規模三百兆瓦，裝配四十台海上風機，八月八日十一時進入颱風模式，八月九日廿時卅分退出該模式，實測最大風速五七點七米每秒。

此外，即使是在遠超常規工況的強風環境下，兩大風場所有機組均狀態穩定。八月六日至九日颱風影響週期內，兩處風場累計發電二二八三點六萬千瓦時。

東方風電總部位於四川德陽。此次順利迎戰「白海豚」，系該企業海上風機本年度繼抵禦颱風「巴威」後，再次交出「零損傷」「零安全事故」的成績單，持續驗證了產品實力，為颱風多發區域海上風電規模化開發築牢了支撐。

風電 白海豚 機組

延伸閱讀

白海豚登陸中國 殘餘環流擾動至今1週未歇釀傷亡

白海豚颱風變廚房小幫手 他笑稱：史上最強抽油煙機

颱風流水線還沒斷線 粉專：本周很熱鬧

穿山鑿石拚續命 一條逾3公里隧道讓石門水庫凍齡10年

相關新聞

阿里千問爆紅！下載量冠全球 超車Meta、Google產品

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下開源模型千問家族（Qwen）下載量爆發，過去半年全球累計突破30億次，超過Meta、Google及大陸同業，成為全球下載量第一的AI模型。

廣東Token貸來了 為大陸首個詞元經濟專項金融產品

廣東首個詞元經濟專項金融產品「Token貸」發布，包含算力Token供給貸、算力Token應用貸、算力Token服務貸，覆蓋算力領域大中小微各類企業，這也是大陸首個落地的Token貸項目，顯示大陸算力金融持續升溫。

東方風電機組 通過「白海豚」考驗

近日，二○二六年第十三號強颱風「白海豚」先後登陸浙江台州玉環、溫州樂清，登陸強度達十四級，浙東沿海海上風電設施迎來極端嚴苛的考驗。由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）保障的兩個海上風電項目機組平穩經過颱風考驗，實現設備「零損傷」「零安全事故」，以過硬實力彰顯風機可靠性能。

持續看漲…陸咖啡市場 海南成新通道

大陸的咖啡市場規模不斷擴大，消費人口增加，金額不斷上升。正在海口舉辦的二○二六海南國際咖啡博覽會上，亞洲咖啡協會會長張宏表示，海南自貿港擁有獨特的區位優勢、開放的政策體系與深厚的咖啡文化底蘊，有望成為輻射亞洲、連接全球的東方咖啡港。

北京消費節 推買賣機器人

北京經濟技術開發區（下稱經開區）十五日啟動「二○二六E-Town機器人消費節」，以「買賣機器人，到北京亦莊」為主題，打通從技術到市場最後一公里。

新能源車 帶電池報廢嚴格實施

大陸國家發改委主管官員指出，將嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解的行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。