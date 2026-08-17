持續看漲…陸咖啡市場 海南成新通道

大陸的咖啡市場規模不斷擴大，消費人口增加，金額不斷上升。正在海口舉辦的二○二六海南國際咖啡博覽會上，亞洲咖啡協會會長張宏表示，海南自貿港擁有獨特的區位優勢、開放的政策體系與深厚的咖啡文化底蘊，有望成為輻射亞洲、連接全球的東方咖啡港。

中新社報導，張宏表示，中國有龐大的消費群體，正引領咖啡產業重心向亞洲轉移、向中國轉移。他說，亞洲擁有全球近六成人口，其咖啡消費增速是其他地區的四到五倍。他此前曾表示，中國咖啡終端市場年度消費規模已超二千億元人民幣，正以每年約百分之二十的速度遞增，增速約為世界平均水平的十倍。這個高速的復合增長率，至少還能維持五到十年。

這一判斷，在咖啡豆主要出口國的貿易數據中得到印證。作為阿拉比卡咖啡發源地的衣索比亞，兩年前在其咖啡出口目的地中，中國僅排名第七，到二○二四／二五財年升至第五。而在二○二五／二六財年，中國已躍居第三大出口市場，僅次於沙烏地阿拉伯和德國，對華出口咖啡達四七八三六噸、出口額三點四七億美元，同比分別增長約百分之四十和百分之五十八。

除衣索比亞外，哥倫比亞同樣感受到中國市場熱度。哥倫比亞駐華大使館商務參讚奧斯卡．普拉塔表示，過去四年，中國進口哥倫比亞咖啡增長了約百分之一百○五。 他認為，咖啡可以成為中哥兩國開展農業科研、氣候適應型農業、技術創新等多領域合作的重要平台。

目前全球咖啡進入中國市場的主要通道，集中在上海等東部口岸，海南自貿港的獨特政策正在開闢一條新通道。

自二○二五年起，未烘焙咖啡等品類被納入海南自貿港原輔料零關稅清單，企業進口咖啡生豆可免徵關稅、進口環節增值稅和消費稅；加工增值超百分之三十（含）的產品經「二線」進入大陸內地市場，還可免徵進口關稅。

張宏說，亞洲咖啡協會計畫吸納全部會員單位落地海南自貿港，依託特色產業政策，完善咖啡全產業鏈，推動產業長遠發展。