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超越Meta、谷歌！阿里千問半年下載30億次 全球排名第一

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴旗下AI模型千問（Qwen），過去6個月全球累計下載量已超過30億次。路透
阿里巴巴旗下AI模型千問（Qwen），過去6個月全球累計下載量已超過30億次。路透

彭博報導，統計顯示，阿里巴巴旗下AI模型千問（Qwen），過去6個月全球累計下載量已超過30億次，超越Meta谷歌母公司Alphabet、以及大陸同行，成為全球排名第一的AI模型。

報導指出，阿里表示，Qwen系列累計已開源超過460個模型，並衍生出逾30萬個衍生模型。

另據開源AI平台Hugging Face最新報告「開源模型現狀：2026夏季觀測報告」顯示，今年前7個月，Qwen旗下模型在平台累計約20.61億次下載，明顯高於其他大型模型開發商；Google今年下載量約4.18億次，Meta則約2.27億次。

Qwen目前在Hugging Face已有逾15.1萬個衍生模型，規模約為Meta整體的2.6倍，報告形容Qwen已成為「開放模型生態系統最大的基礎之一」，愈來愈多開發者選擇以Qwen進行微調及部署。

報告指出，阿里旗下千問的下載量，使其成為開源AI生態系統中規模最大的基礎之一。對於正在決定要對哪些模型進行微調和部署的開發者而言，千問已成為其默認工作流程的一部分。

報告數據顯示，基於Qwen開發的衍生模型在Hub上有151,448個，是 Meta總規模的2.6倍，更是Llama程式碼庫的 4.7 倍。 Google緊追在後，擁有82,506個衍生模型。

報告分析，導致千問有此結果原因有三：一是穩定性。 千問一直保持著規律的發布節奏，並持續更新其模型系列，而不是依賴偶爾發布的旗艦版本；二是覆蓋範圍。其發布模型涵蓋各種規模和使用場景，使開發人員無論需要小型本地模型還是大型部署模型，都能在同一生態系統內使用；三是開放性。 Apache 2.0授權降低了修改、重新分發和商業用途的門檻。

此外，該報告也稱，2026年幾乎每個月，大陸實驗室發布最大、效能最高的開源模型都超過了美國實驗室發布的任何模型。大陸實驗室每月發布的模型參數上限在7,540億到2.78兆之間；而美國實驗室的模型參數上限在七個月中的五個月都低於1,300億，例外情況是輝達的Nemotron 3 Ultra在五月和六月達到了5,610億。

谷歌 Meta 阿里 Alphabet Google 阿里巴巴

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