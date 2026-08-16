陸企首例！這公司列強迫勞動名單5年後「被美國移除」

中國合盛硅業（嘉興）股份有限公司自2021年6月被列入美國涉及新疆強迫勞動的執法名單，經訴訟及美國海關提出和解後，美方7月已將合盛硅業從名單中移除，是中國企業從該名單中移除的首例。

微信公眾號「貿易規則與制裁」今天刊文表示，泰和泰（北京）律師事務所李國剛貿易和海關團隊2021年8月受合盛硅業的委託，向美國海關申請移除；在美國海關駁回移除申請後，便向美國國際貿易法院（CIT）提起訴訟。

今年7月14日，美國海關提出和解建議，同意撤銷對合盛硅業的暫扣令措施。合盛硅業涉新疆強迫勞動的指控被撤銷，美方相關的涉疆法案進口限制措施也被同時解除。

文章說，合盛硅業是第一個被美國列為海關強迫勞動執法的太陽能產業鏈企業，扣押的涉案產品是工業矽，直接影響中國下游的太陽能企業。

文章稱，「美國的涉疆措施帶有強烈的政治色彩，移除難度極大」；該案完整經歷了美國涉疆強迫勞動執法救濟程序的全部階段，是中國企業應對美國涉疆強迫勞動執法的首個成功範例，對類似案件的行政和司法救濟以及企業合規建設有重要的示範意義。

不過，即使合盛硅業7月14日成功從美國涉疆強迫勞動執法名單中移除，到了7月31日，美國政府仍公告禁止進口43家中企產品，這些企業被列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」，顯示美方對中企的相關制裁沒有停止。