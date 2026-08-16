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陸發改委：將嚴格實施新能源車「帶電池報廢」
大陸國家發改委主管官員指出，將嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解行為。
據第一財經報導，2026年全國生態日主場活動15日在內蒙古自治區呼倫貝爾市舉辦。大陸國家發展改革委環資司司長王善成說，抓緊制定風電光伏設備回收利用管理辦法，到2030年建立健全「新三樣」固廢回收利用全鏈條閉環管理體系，嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解行為。
王善成說，國家將大力推進循環經濟產業升級，支持資源循環利用領域全國重點實驗室建設；加快廢舊機電設備、汽車、電器電子等重點再生資源拆解能力改造升級；發揮骨幹企業作用，優化回收網點布局，提高智能化精細化分揀水平。
自今年4月1日起，大陸已嚴格實施新能源汽車「車電一體報廢」制度。根據大陸工信部等六部門聯合發布的《新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》，報廢新能源汽車時必須隨車交售動力電池，若電池缺失，車輛將被認定為「車輛缺失」，無法辦理註銷登記手續，也無法申領報廢補貼更新。
這項規定的影響，是強制閉環管理，車主不得私自拆卸電池單獨販售，否則將導致車輛無法完成法定報廢流程，影響個人徵信及新車上牌 。
而且能數位身分證溯源，每顆動力電池擁有唯一編碼「數位身分證」，全生命周期流向（生產、維修、報廢）均在政府平台可查，確保電池進入正規回收管道 。
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