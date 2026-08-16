快訊

趙建銘晚一小時現身 診所下午再度報警「請媒體站遠一點」

日職／孫易磊連兩天登板製造3上3下飆156公里 連5場無失分

聽新聞
0:00 / 0:00

陸發改委：將嚴格實施新能源車「帶電池報廢」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸新能源車2025年產銷量雙雙突破1,600萬輛，其背後的電池回收問題正像滾雪球一樣越來越大。圖／取自微博
大陸新能源車2025年產銷量雙雙突破1,600萬輛，其背後的電池回收問題正像滾雪球一樣越來越大。圖／取自微博

大陸國家發改委主管官員指出，將嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解行為。

據第一財經報導，2026年全國生態日主場活動15日在內蒙古自治區呼倫貝爾市舉辦。大陸國家發展改革委環資司司長王善成說，抓緊制定風電光伏設備回收利用管理辦法，到2030年建立健全「新三樣」固廢回收利用全鏈條閉環管理體系，嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解行為。

王善成說，國家將大力推進循環經濟產業升級，支持資源循環利用領域全國重點實驗室建設；加快廢舊機電設備、汽車、電器電子等重點再生資源拆解能力改造升級；發揮骨幹企業作用，優化回收網點布局，提高智能化精細化分揀水平。

自‌今年4月1日‌起，大陸已嚴格實施新能源汽車「車電一體報廢」制度。根據大陸工信部等六部門聯合發布的《新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》，報廢新能源汽車時‌必須隨車交售動力電池‌，若電池缺失，車輛將被認定為「車輛缺失」，‌無法辦理註銷登記手續‌，也無法申領報廢補貼更新。 ‌‌

這項規定的影響，是‌強制閉環管理‌，車主不得私自拆卸電池單獨販售，否則將導致車輛無法完成法定報廢流程，影響個人徵信及新車上牌 。

‌而且能數位身分證溯源‌，每顆動力電池擁有唯一編碼「數位身分證」，全生命周期流向（生產、維修、報廢）均在政府平台可查，確保電池進入正規回收管道 。

新能源車 能源 電池 大陸

延伸閱讀

5萬元代步車退潮 40萬以上能源車超搶手

崑鼎以循環經濟一條龍跨足高科事業 上半年EPS 8.96元

推動自駕車 地方心聲：關鍵在國家是否願投入資源

行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人

相關新聞

陸8月LPR利率可能不動

中國人民銀行將於20日公布8月貸款市場報價利率（LPR），多家主流金融機構聯合開展的首席經濟學家調研結果顯示，市場普遍預判8月LPR維持現有水準不變的機率較高，政策端當前重心偏向於現有穩增長政策，而非推出新一輪降息操作。

陸發改委：將嚴格實施新能源車「帶電池報廢」

大陸國家發改委主管官員指出，將嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解行為。

大陸31省份上半年財政自給率均低於100％ 四川差額近2兆

中國大陸31個省份2026年上半年一般公共預算收支已全數公布，所有省份一般公共預算本級收入均低於一般公共預算支出。其中四川上半年地方一般公共預算本級收入與支出的差額最大，達人民幣4,135億元（約合新台幣1.98兆元）；西藏財政自給率最低僅約13%。

香港美食博覽 東盟11國首全員組團 拓展客源效果超預期

香港美食商貿博覽昨日圓滿結束，東盟11個成員國首次全員組團參展，多家海外展商表示參展效果超出預期，除接觸香港買家，更拓展歐美及亞洲客源，並看好香港連接內地市場的優勢，進一步凸顯香港作為國際商貿平台及「超級聯繫人」的角色。

香港漁護署智能集裝箱養魚 每畝年產量增3倍

香港漁農自然護理署積極推動養漁業向智慧化及可持續方向發展，去年12月於元朗設立集裝箱生態養殖示範場，以3個標準20英尺集裝箱作為養殖單元，配合生態淨化塘及智慧水產養殖平台，探索高密度養魚模式。漁護署預計，在相同土地面積下，每畝年產魚量可達約7公噸，較傳統魚塘高約三倍。

宇樹未上市股價格狂炒！市場喊出收購價2,444元 是IPO發行價的3.5倍

大陸人形機器人龍頭宇樹科技，日前剛公布IPO上市價人民幣150元（新台幣705元），沒想到未上市股票已經掀起一波搶購熱潮，有仲介開出人民幣520元（新台幣2,444元）收購，是IPO價格的3.5倍，顯示投資人看好宇樹科技上市後的股價將會飆漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。