大陸31省份上半年財政自給率均低於100％ 四川差額近2兆

中國大陸31個省份2026年上半年一般公共預算收支已全數公布，所有省份一般公共預算本級收入均低於一般公共預算支出。其中四川上半年地方一般公共預算本級收入與支出的差額最大，達人民幣4,135億元（約合新台幣1.98兆元）；西藏財政自給率最低僅約13%。

上海《第一財經》根據大陸各省份官網公開資訊，近日先後整理中國31個省份（自治區、直轄市）上半年地方一般公共預算收入及支出數據。其中，廣東地方一般公共預算支出約人民幣9,171億元，居31省份之首，地方一般公共預算收入也以約人民幣7,421億元居冠。

對比《第一財經》分別於8月11日與14日發布的31省份上半年財政收入及支出報導可以發現，所有省份一般公共預算支出均高於本級收入，差額合計達人民幣5兆3,304億元，將近新台幣25.6兆元，地方整體財政自給率56.3%。

不過，大陸華創證券首席經濟學家張瑜的研究報告指出，2026年上半年，大陸地方財政自給率為56.3％，實際上高於2025年同期的55.2%，顯示上半年大陸地方一般公共預算本級收入對支出的覆蓋能力並未惡化。

其中，本級收入與支出差額最大的是四川。四川上半年一般公共預算收入人民幣3,298億元，一般公共預算支出7,433億元，差額4,135億元，財政自給率約 44.4%。其次依序是河南的3,222億元，湖南的2,813億元。

財政自給率最低的則是西藏。西藏今年上半年一般公共預算收入僅人民幣209億元，一般公共預算支出卻達1,601億元，差額為1,392億元，財政自給率約13.1%。其次依序是青海的17.3%，甘肅的23.3%。

整體來看，中國地方財政自給能力仍呈現明顯的「東強西弱」，長三角尤其突出。上海、浙江、江蘇今年上半年的財政自給率分別為93.2%、89.9%、81.9%。反觀，中西部與東北不少省份的財政自給率普遍低於40%。

由於財政自給率較低的省份通常更依賴中央轉移支付等其他財源，若未來中央財力及轉移支付能力受經濟增速放緩等因素制約，這些地區面臨的財政壓力恐更為明顯。

需指出的是，財政收支缺口不等同於地方政府的財政赤字。中國地方一般公共預算支出的資金來源除本級收入外，還包括上級轉移支付、從政府性基金預算和國有資本經營預算調入的資金等等。地方財政自給率低於100%，在中國現行央地財政體制下已屬常態。