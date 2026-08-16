中國7月新增人民幣貸款轉負 居民消費與房市未改善

最新數據顯示，7月人民幣貸款負成長3400億元（約新台幣1.6兆元），且居民貸款再度轉負，居民消費、房市均未有改善；但社會融資規模新增1.4兆元，較預期佳，新增主要來自政府加快發行債券。

中國人民銀行14日發布上述最新金融數據。財新網引述專家指出，隨著債券融資比重提高，這種「信貸軟、社融穩」的局面可能成為未來趨勢。

微信公眾號「首席經濟學家論壇」今天刊發國盛證券首席經濟學家熊園團隊的文章。文章指出，中國7月新增信貸規模低於預期，政府債券、企業債券支撐社融表現超預期；結構上，居民部門消費、地產偏弱，企業部門更多轉向直接融資，財政支出節奏偏慢的問題仍然突出。

熊園表示，居民貸款再度轉負，短期、中長期貸款都負成長，顯示居民消費仍未有起色。此外，居民中長期貸款表現弱於同期地產銷售數據，有兩方面的原因：一是居民加槓桿意願減弱，頭期款比例增加、貸款比例下降；二是房地產市場量價背離，銷售面積改善、但價格延續下滑。

7月新增社融1.4兆元，與去年同期相比多增2710億，好於市場預期的1.15兆元，現有社融增速與上月持平、為7.4%。

文章說，7月人民幣貸款減少5896億元，是社融的主要拖累項。但政府債券新增1.32兆元，同期政府債券發行加快，預計年內將繼續支撐社融成長。