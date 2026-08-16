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寧德砸188億入股中恒科技

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

寧德時代擬以人民幣41億元（新台幣188億元）取得中恒科技增資股票，增資後，寧德時代將持有中恒科技49%股權，雙方將在算力基礎設施、新能源充換電、新型電力系統與交易三大領域開展協同合作。

分析認為，寧德時代此舉，可將本業延伸至供電電源領域，依託中恒科技在高壓直流電源等領域的技術累積，打造「儲能+供電」完整業務體系。

此外，補齊算力能源板塊能力‌，快速獲得AIDC直流供電完整產品矩陣，破解資料中心綠電適配、峰谷調節等行業痛點，切入高速增長的綠色智算賽道。

證券時報報導，中恒科技是一家專注於零碳智慧社會建設的數位能源公司，聚焦綠色ICT基礎設施、低碳交通、新型電力系統及綜合能源服務等四大領域提供產品和解決方案。

公告提到，本次增資有利於進一步發揮各方在各自領域的核心競爭力和資源優勢，促進寧德時代與中恒科技的業務協同及戰略合作，整合資源稟賦，賦能公司發展。

增資後，中恒科技投資註冊資本由人民幣1,500萬元，增至人民幣2,941萬元，寧德時代持股49%，朱國錠與包曉茹合計持股51%，控股股東及實控人不變，仍為朱國錠。

科技 寧德時代 算力

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