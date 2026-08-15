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Manus將恢復獨立營運 創辦人旅行禁令傳擬解禁
大陸AI新創公司Manus在與Meta逐步分拆，並宣布即將恢復獨立運營之際，大陸傳出擬解除對Manus創辦人的旅行禁令。
英國《金融時報》引述知情人士報導，監管機構已告知Manus，一旦該公司與Meta完成分離，其營運將不會受到影響。
Manus聯合創辦人兼行政總裁肖弘也已告知員工，他計劃不久後返回新加坡。
Manus在11日向使用者發布消息，「Manus即將恢復獨立運營，並將繼續為全球數百萬用戶提供服務」。
公告表示，這是公司與Meta分離進程的一部分，「我們必須採取這一步驟，以遵守世界部分地區的監管要求」。
大陸監管部門今年4月要求撤銷Meta對Manus的收購，其後有傳Manus探討不同方案以滿足北京方面的要求。
Meta撤出後，Manus的股權也有可能再有變化。路透今年7月引述知情人士報導，騰訊正洽談成為Manus最大股東，並與Manus原有投資者真格基金及HSG合作，計劃以不少於20億美元從Meta手上買回公司。
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