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DeepSeek調漲AI模型價格3倍 仍遠低於競爭對手

中央社／ 台北15日電

根據中國DeepSeek（深度求索）週四在官網發布的公告，正在上調其旗艦V4系列AI模型的價格。新的高峰時段定價將上調逾3倍、達到目前價格的4倍多，不過其最新價格仍遠低於競爭對手。此次調漲將於8月16日生效。

華爾街日報中文網報導，對於DeepSeek-v4-pro模型，用戶在高峰時段每百萬個輸出token（詞元）需支付3.96美元，非高峰時段的費用則為該價格的一半。這高於此前每百萬個輸出token收費0.87美元的價格。

token是AI模型處理文本時使用的計量單位，也是相關服務的計費基礎。

公告還指出，DeepSeek-v4-flash模型在高峰時段每百萬個輸出token的收費標準為1.32美元，非高峰時段的費用為該價格的一半。

即使漲價之後，DeepSeek的收費仍遠低於美國AI企業和中國同行。例如，月之暗面（Moonshot AI）的Kimi K3每百萬個輸出token收費為15.00美元。

先前在6月份籌集了超過74億美元後，DeepSeek目前正與潛在投資者就新一輪融資進行談判。該公司準備最早於明年第2季在上海上市。

DeepSeek 調漲

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