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童年回憶變「太甜」？旺旺業績下滑 陸網友集體催減糖

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國旺旺2026財年第1季營收、獲利雙雙下滑，董事長蔡衍明更發公開信示警面臨「重大經營危機」。消息引發大陸網友力挺，但也有不少人直指旺旺產品「太甜」，已不符目前控糖、低脂的消費趨勢。圖／取自微博
中國旺旺2026財年第1季營收、獲利雙雙下滑，董事長蔡衍明更發公開信示警面臨「重大經營危機」。消息引發大陸網友力挺，但也有不少人直指旺旺產品「太甜」，已不符目前控糖、低脂的消費趨勢。圖／取自微博

中國旺旺2026財年第1季營收、獲利雙雙下滑，董事長蔡衍明更發公開信示警面臨「重大經營危機」。消息引發大陸網友力挺，但也有不少人直指旺旺產品「太甜」，已不符目前控糖、低脂的消費趨勢。旺旺客服回應，目前暫無少糖或無糖產品，但會將消費者建議回饋相關部門。

中國旺旺發布獲利預警，公司2026財年第1季營收和獲利雙雙下降，隨後集團董事長蔡衍明發布公開信，明確該季度公司業績及獲利表現未達預期，喊話員工一定要高度重視公司這次的「重大經營危機」。

陸媒「頭條新聞」報導，不少大陸網友應援旺旺，但也有人提出改進建議，就是旺旺的產品太甜了，「真的愛喝，也是真的甜 ​」、「小時候覺得牛奶糖很香，長大後只覺得太甜了」、「不符合當下健康的消費需求」等。

艾瑞諮詢等多家機構發布的消費報告顯示，近年大陸無糖低糖飲料市場規模年增率遠超整體銷售表現；超過70%的年輕消費者在購買食品飲料時，已將成份表作為首要決策依據，「控糖、低脂、0添加」成為選擇購買的意願。

旺旺集團官方客服也在今天就「網友集體呼籲旺旺減糖」話題公開回應：目前暫時沒有少糖或無糖產品，會將消費者建議回饋相關部門，後續多改進。

分析指出，旺旺遲遲未推低糖產品，主要受制於經典產品結構固化、研發投入與通路利潤平衡等多重因素，轉型並非一日之功。

中國旺旺 蔡衍明

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