中國7月金融數據 信貸市場呈現供強需弱

中國大陸市場監管總局日前針對線上旅遊平台（OTA）龍頭攜程集團，發布反壟斷行政處罰決定，指其因濫用市場支配地位，實施「二選一」、強行要求飯店保證「最優惠價格」、違規抽取高額佣金，及強制扣除訂單儲備金等壟斷行為，攜程被處罰款51.79億元人民幣（約新台幣245.7億元），但吊詭的是，為什麼不少經常使用攜程或海外版Trip.com訂房的台灣和大陸消費者感到憂心？

2026-08-15 09:00