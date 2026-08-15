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中國7月金融數據 信貸市場呈現供強需弱

中央社／ 台北15日電

中國人民銀行發布7月金融統計數據報告。專家認為，目前貸款供給始終保持在較高水準；不過房地產、基礎設施建設等傳統貸款領域需求減少，信貸市場呈現「供強需弱」。

中國人民銀行（央行）發布7月金融統計數據報告。

金融統計數據報告顯示，7月底，廣義貨幣供應量（M2）年增7.7%，較6月底下降0.3個百分點；人民幣貸款餘額為人民幣282.29兆元（約新台幣1354兆元），年增5.1%；社會融資規模存量年增7.4%。

據券商中國、澎湃新聞報導，業內專家認為，目前信貸市場呈現供強需弱態勢，貸款成長速度放緩，主要是出於一些傳統產業處於調節階段；另一些新興產業蓬勃發展，不同領域貸款規模有增有減，整體貸款成長速度有所放緩。

專家表示，銀行對於符合貸款條件的企業和居民採取「應貸盡貸」，貸款供給始終保持在較高水準，實體經濟的有效融資需求也得到充分滿足；不過房地產、基礎設施建設等傳統領域貸款需求減少，加上地方政府專項債置換融資平台貸款等影響，使得貸款總需求減少。

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