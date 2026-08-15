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泰國嚴打「人頭代持」查到中資旅館 陸大使館示警中企

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
泰國近期大動作清查外資「人頭代持」，更查出中國籍人士持股49%、泰籍妻子持股51%的旅館疑似借名持股，稽查期間還傳出業者試圖關說。圖／取自泰國政府官網
泰國近期大動作清查外資「人頭代持」，更查出中國籍人士持股49%、泰籍妻子持股51%的旅館疑似借名持股，稽查期間還傳出業者試圖關說。圖／取自泰國政府官網

泰國近期大動作清查外資「人頭代持」，更查出中國籍人士持股49%、泰籍妻子持股51%的旅館疑似借名持股，稽查期間還傳出業者試圖關說。中國駐泰使館14日發布提醒，要求中企不得利用名義股東、虛假出資規避外資准入監管。

中國大陸駐泰國大使館14日公告，越來越多中國企業和公民赴泰投資興業，為推動在泰投資經營依法合規，提醒廣大中資企業和中國公民注意幾點事項。

提醒第一點就指出，要依法合規經營，遵守中國政府關於對外投資相關規定，泰國外商經營、投資、標準認證等法律法規，依法辦理相關手續。規範企業股權架構，不得通過名義股東、虛假出資等方式規避外資准入等監管要求，不得超出批准經營範圍開展經營活動。

今年以來，泰國明顯加大力度打擊「人頭代持」（Nominee）的行為，也就是外國人透過泰籍人士虛假持股來規避《外商經營法》（FBA）限制的行為。

中國大陸駐宋卡總領事館今年3月表示，泰國政府新的應對措施已從「抽查」升級為「系統性穿透」。今年第一季，已有11.7萬家企業面臨排查，監管機構不再只看書面上的持股比例，而會調查誰實際出資、誰擁有最終控制權以及利潤流向何處。

在泰國近期查緝行動中，中資企業也成為調查對象。根據泰國政府本周發布新聞稿，直接以「突襲查緝中國人頭旅館」為題公布此次行動。泰國地方行政廳、移民局等多個行政部門上周調查曼谷輝煌區（Huai Khwang）內可能涉及人頭股東及非法旅館的商業網絡。

新聞稿指出，在調查部分業者的股權結構時，發現可能涉及人頭代持的情況。一名中國籍人士持股49%，其泰籍妻子持有另外51%，但經詢問發現，名義上持股的泰籍女子並不清楚繳納股款、成立公司或企業經營管理等細節。

此外，在上述調查過程中，有業者試圖聯絡官員試圖關說，並聲稱與輝煌區部分政府機關官員有所往來。泰國官員特別提到，公務員的薪資來自人民繳納的稅金，因此不應利用職權，協助外國人進入泰國，排擠泰國人的工作機會或生意。

泰國 中資 旅館 外資

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