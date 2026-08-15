中芯迎拉貨潮！第3季晶圓漲價 第2季出貨量季增14.4%

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（14）日表示，受到AI對配套晶片需求的激增與客戶拉貨影響，今年第2季公司晶圓量價齊升，其中出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與首季相比提升5.7%，且第3季生產的晶圓已漲價。

中芯國際昨天舉行線上法說會，對於晶圓代工漲價一事，趙海軍表示，公司未進行全面漲價，而是針對產能緊缺領域，例如AI配套晶片、部分類比晶片等，與客戶協商漲價，至於手機、面板驅動IC等非緊缺領域暫未漲價。

趙海軍指出，下半年，AI產生的產業推動與溢出效應還將繼續為積體電路製造帶來廣泛需求。

財聯社報導，趙海軍表示，今年第2季，公司晶圓量價齊升，單季收入突破30億美元，各項核心經營數據與上季相比均實現大幅增長。

其中，出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升 5.7%；出貨量的增加主要源於AI對配套晶片需求的激增與客戶的拉貨。第2季公司新增晶圓8,000片折合12吋月產能；產能利用率為 93.7%，與第1季相比增長 0.6個百分點。

趙海軍說，由於AI配套晶片需求旺盛，海外訂單回流以及在地化製造繼續加強，第2季中國區的收入增長幅度最大為22%。