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智譜新旗艦模型 程式設計變強

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

大陸AI企業智譜昨（14）日發表新一代旗艦模型GLM-5.3，稱透過擴大後訓練規模實現程式設計能力躍升50%，在多項基準測試中取得開源模型第一，程式設計與智能體（Agent）能力接近 Claude Fable 5。

澎湃新聞報導，智譜也表示，相比前代，GLM-5.3的新能力包括：更強的程式設計能力、網路安全能力、後訓練Scaling及開源。

中美進入大模型上新週期，DeepSeek V4 Pro在13日淩晨正式推出，並已更新至API，模型版本為DeepSeek-V4-Pro-0813，新版本增強了Agent能力。

根據DeepSeek給出的模式測試對比成績，與此前V4-Pro-Preview版本相比，V4-Pro-0813已經全面提升，例如在AI程式設計智能體（Agent）基準測試DeepSWE中，得分從Preview的7.3，大幅提升至62.7，甚至超越了Claude Opus 4.8。

在AI安全智慧體基準測試Cybergym、智能體（Agent）基準測試AutomationBench中甚至超越目前公認最強大的Claude Fable 5。

隨後，DeepSeek首款智能體（Agent）也開放測試，13日晚間，DeepSeek宣布，DeepSeek Harness的開發者預覽版（v0.1 版本）面向全球 Harness開發者開放測試，並同步以MIT協議開放原始程式碼。

DeepSeek 模型 規模

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