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張雪機車能合規進入歐盟成員國 500RR獲頒歐盟整車型式認證證書

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
張雪機車500RR獲得由盧森堡交通部（SNCH）頒發的歐盟整車型式認證（WVTA）證書。圖／截自上海證券報
張雪機車500RR獲得由盧森堡交通部（SNCH）頒發的歐盟整車型式認證（WVTA）證書。圖／截自上海證券報

在國際獨立第三方檢測、檢驗認證機構德國萊茵TÜV大中華區的全程技術支援下，張雪機車500RR獲得由盧森堡交通部（SNCH）頒發的歐盟整車型式認證（WVTA）證書。

這是張雪機車獲得的首份歐盟WVTA證書，代表該車型滿足歐盟市場准入要求，可合規進入歐盟成員國及其他認可WVTA認證的國家和地區。

上海證券報報導，TÜV萊茵交通服務工程及型式認證全球高級副總裁Thomas Quernheim表示，大陸摩托車進入歐洲市場已經有數十年歷程，行業早期以模仿借鑑為主。近年來，越來越多大陸機車品牌進軍歐洲市場，這充分體現出大陸企業研發、製造與產品創新能力的穩步提升。

憑藉高效的迭代速度、多樣化的產品設計和持續進步的技術水準，大陸機車品牌正在為歐洲市場帶來新動能。

500RR是張雪機車於2024年9月在重慶摩博會發布的首款車型，並於2025年3月開始交付。

動力方面，500RR搭載直列四缸水冷發動機，最大馬力84.3Ps，最大功率62kW/13500rpm，最大扭矩46N·m/11500rpm，最高車速235km/h，零百加速時間為3.4秒。

車身尺寸為2×0.7×1.1公尺，座高0.7公尺，軸距1.3公尺，裝備重量170公斤，油箱容量15L。

價格方面，500RR提供青春版、雙搖臂版和單搖臂版等多個版本，售價區間為人民幣2.9萬元到3.4萬元（新台幣13萬元到16萬元），提供黑、白、紅三種車身顏色可選。

歐盟 張雪機車 歐洲

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