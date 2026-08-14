快訊

川普身體不好？ 心臟科醫師提7大疑點：健檢為何需要22位專科醫師

違反醫師法？陳幸妤曝「在家打玻尿酸」 台南衛生局今調查趙建銘診所

陳幸妤不能分產還扛房貸 小三能分嗎？ 專家這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

多項測試拿第一！智譜發布GLM5.3 稱程式設計能力接近Fable 5

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸AI企業智譜14日發布新一代旗艦模型 GLM-5.3，稱透過擴大後訓練規模實現程式設計能力躍升50%，在多項基準測試中取得開源模型第一，程式設計與智能體（Agent）能力接近 Claude Fable 5。路透
大陸AI企業智譜14日發布新一代旗艦模型 GLM-5.3，稱透過擴大後訓練規模實現程式設計能力躍升50%，在多項基準測試中取得開源模型第一，程式設計與智能體（Agent）能力接近 Claude Fable 5。路透

大陸AI企業智譜14日發布新一代旗艦模型 GLM-5.3，稱透過擴大後訓練規模實現程式設計能力躍升50%，在多項基準測試中取得開源模型第一，程式設計與智能體（Agent）能力接近 Claude Fable 5。

澎湃新聞報導，智譜也表示，相比前代，GLM-5.3的新能力包括：更強的程式設計能力、網路安全能力、後訓練Scaling以及開源。

中美又進入大模型上新週期。8月，DeepSeek V4 Pro13日淩晨正式推出，並已更新至API，模型版本為DeepSeek-V4-Pro-0813，新版本增強了Agent能力。

根據DeepSeek給出的模式測試對比成績，與此前V4-Pro-Preview版本相比，V4-Pro-0813已經全面提升，例如在AI程式設計智能體（Agent）基準測試DeepSWE中，得分從Preview的7.3，大幅提升至62.7，甚至超越了Claude Opus 4.8。

在AI安全智慧體基準測試Cybergym、智能體（Agent）基準測試AutomationBench中甚至超越目前公認最強大的Claude Fable 5。

隨後，DeepSeek首款智能體（Agent）也開放測試，13日晚間，DeepSeek宣布，DeepSeek Harness的開發者預覽版（v0.1 版本）面向全球 Harness開發者開放測試，並同步以 MIT 協議開放原始程式碼。

DeepSeek Harness 採取「一切皆外掛程式」的設計思路。我們採用外掛程式式開放架構來構建 Agent Harness：模型、工具、技能、會話、沙箱、存儲、迴圈、調度、UI 等所有 Agent 能力均由外掛程式組合而成，可自由替換、靈活重組。

與此同時，SpaceXAI發布Grok 4.6。SpaceXAI表示，新模型是在Grok 4.5基礎上進一步升級，重點提升長流程任務中的表現，以及處理更複雜的互動式、視覺和知識工作任務的能力。

DeepSeek 模型

延伸閱讀

陸DeepSeek V4Pro發布正式版 效能逼近Fable5

DeepSeek深夜突發布V4 Pro正式版 測試效能接近Claude Fable 5

「短命」上線？DeepSeek V4 Pro正式版 不到24小時撤下

DeepSeek API大漲價 旗艦模型V4 Pro漲幅達2.2至3.5倍

相關新聞

多項測試拿第一！智譜發布GLM5.3 稱程式設計能力接近Fable 5

大陸AI企業智譜14日發布新一代旗艦模型 GLM-5.3，稱透過擴大後訓練規模實現程式設計能力躍升50%，在多項基準測試中取得開源模型第一，程式設計與智能體（Agent）能力接近 Claude Fable 5。

走不一樣的路？蘋果自訓大陸專屬AI大模型 阿里參與提供支持

蘋果正在大陸市場走一條前所未有的AI路徑。蘋果已針對大陸市場單獨訓練了一款大語言模型，並在阿里巴巴的支持下完成開發，這代表蘋果在華AI戰略的重大轉變，也將使蘋果成為首家獲北京批准、在大陸推出自有專屬AI模型的外國企業。

AI會客觀推薦？字節跳動「豆包」推薦酒店…訂單抽佣12%

越來越多大陸民眾習慣透過AI助手規劃旅遊行程與篩選飯店，然而字節跳動旗下AI工具「豆包」近日遭爆出推薦酒店訂單將抽取高達12%佣金，消息傳出隨即引發熱烈討論，不少人擔憂AI推薦的客觀性與公正性是否已遭到商業利益侵蝕。

「短命」上線？DeepSeek V4 Pro正式版 不到24小時撤下

中國AI公司「深度求索」（DeepSeek）12日深夜在萬眾期待中，低調上線DeepSeek V4 Pro正式版，官方公布的基準測試分數一度直逼Fable 5等頂級大模型，引發全網狂歡。但官網沒多久又突然悄悄地撤下了V4 Pro正式版，距離發布時間前後不到24小時，讓全網炸鍋。據網友和多個自媒體猜測，應是許多用戶實測發現其實際性能遠遜於宣傳，不僅出現低級邏輯錯誤和繪製翻車，實測表現甚至不如輕量版的V4 Flash，嘲諷DeepSeek V4 Pro是史上最短命大模型。

第2屆機器人運動會／參賽「人」數翻倍 將新增多個項目

第二屆世界人形機器人運動會，將於22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。本屆吸引六大洲、16個國家合共666支隊伍、2056個機器人將同台競技，隊伍數量較第一屆增約138%，機械人數量則翻了四倍。

單季營收首破30億美元 中芯國際趙海軍：AI溢出效應持續

中芯國際CEO趙海軍14日表示，展望下半年，人工智慧產生的產業推動與溢出效應還將繼續，為積體電路製造帶來廣泛的需求。公司靈活調配已有產能，快速驗證新增產能，幫助緩解產業鏈緊缺局面。總體來說，中芯對行業走向和公司發展保持樂觀看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。