走不一樣的路？蘋果自訓大陸專屬AI大模型 阿里參與提供支持
蘋果正在大陸市場走一條前所未有的AI路徑。蘋果已針對大陸市場單獨訓練了一款大語言模型，並在阿里巴巴的支持下完成開發，這代表蘋果在華AI戰略的重大轉變，也將使蘋果成為首家獲北京批准、在大陸推出自有專屬AI模型的外國企業。
路透報導，三名知情人士表示，該模型由蘋果與阿里巴巴合作開發，阿里巴巴為訓練過程提供了支持。與此同時，蘋果AI工具套件Apple Intelligence預計將於數月內隨iOS系統更新在大陸正式上線。蘋果與阿里巴巴均未回應置評請求。
自有模型的落地將賦予蘋果更強的主控能力，使蘋果能夠在大陸這一競爭最為激烈的海外市場更靈活地掌控AI體驗。
上月，大陸國家互聯網信息辦公室正式登記註冊蘋果的生成式AI服務，為Apple Intelligence進入大陸iPhone鋪平了道路。
依據現有安排，阿里巴巴旗下通義千問（Qwen）模型將被整合進面向大陸用戶的Apple Intelligence版本，適配機型涵蓋iPhone、iPad、Mac及Vision Pro。
上周，蘋果曾發布一份中文指南，說明大陸符合條件的Mac用戶如何將通義千問接入Siri和Writing Tools功能，此舉被視為蘋果切入大陸AI PC市場的一步棋。但該指南隨後遭到刪除，蘋果未作任何說明。
消息公布後，阿里巴巴美股盤前漲幅一度達約4%，顯示出市場對這一合作重塑大陸AI生態的高度期待。
蘋果與阿里巴巴的合作關係於2025年2月得到確認。阿里巴巴董事局主席蔡崇信在杜拜世界政府峰會上公開表示，蘋果將採用阿里巴巴的AI技術為在華手機賦能。「他們接觸了中國多家公司，最終選擇與我們合作。」
大陸市場對蘋果的整體業績舉足輕重，貢獻著相當大比例的營收。AI功能的長期缺席，被業界視為拖累蘋果iPhone銷售的重要因素之一。
如何在自有模型與第三方模型之間實現高效協同，將是蘋果能否真正在華AI競爭中重獲立足點的關鍵變數。
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