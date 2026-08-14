單季營收首破30億美元 中芯國際趙海軍：AI溢出效應持續

中芯國際CEO趙海軍14日表示，展望下半年，人工智慧產生的產業推動與溢出效應還將繼續，為積體電路製造帶來廣泛的需求。公司靈活調配已有產能，快速驗證新增產能，幫助緩解產業鏈緊缺局面。總體來說，中芯對行業走向和公司發展保持樂觀看法。

21世紀經濟報導，前一晚，中芯國際發佈的第2季度財報顯示，營收30.06億美元，年增36.1%，單季營收首次突破30億美元大關。

實現毛利7.61億美元，年增69.1%；第2季毛利率為25.3%，與上年相比增加4.9個百分點。第二季度晶圓銷售環比增長了14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升了5.7%。

展望第3季，中芯國際的業績指引為收入與上季相比增長2%至4%，毛利率介於26%至28%之間。

這份「量價齊升」的財報背後，是人工智慧的持續拉動。趙海軍透露，出貨量的增加主要源於人工智慧對配套晶片的需求激增與客戶的提拉出貨。

當前市場上對AI基礎設施資本開支的主流判斷，可以用「共識性上修」來概括。各家機構的預測數值雖有差異，但方向高度一致，2026年AI基礎設施投資正從「數千億美元級別」向「兆美元時代」邁進，這成為中芯國際業績上漲的基礎。

公司超預期的業績表現，得到了國際投行的認可。高盛發佈最新報告稱，中芯國際第2季營收、毛利率高於該行及市場預期，勝過此前指引，維持對中芯國際的買入評級，對公司長期增長前景持正面看法。高盛給予港股目標價135港元。