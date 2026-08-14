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中芯國際趙海軍：第2季增長來自AI配套晶片需求激增和客戶提拉出貨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際CEO趙海軍14日表示，第2季公司晶圓量價齊升，單季收入突破30億美元，各項核心經營數據與上年上季相比均實現大幅增長。其中，出貨量的增加主要源於人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨，產能緊缺領域將與客戶協商提價。（路透）
中芯國際CEO趙海軍14日表示，第2季公司晶圓量價齊升，單季收入突破30億美元，各項核心經營數據與上年上季相比均實現大幅增長。其中，出貨量的增加主要源於人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨，產能緊缺領域將與客戶協商提價。（路透）

中芯國際CEO趙海軍14日表示，第2季公司晶圓量價齊升，單季收入突破30億美元，各項核心經營數據與上年上季相比均實現大幅增長。其中，出貨量的增加主要源於人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨，產能緊缺領域將與客戶協商提價。

澎湃新聞報導，銷售收入以地區分類看，中國、美國、歐亞占比分別為90%、8%和2%。從金額看均有增加，其中中國區增長幅度最大，達22%。

趙海軍解釋，中國區銷售收入快速增長主要原因為人工智慧配套晶片需求旺盛，海外訂單回流，以及在地化製造繼續加強。

中芯國際第2季晶圓收入以應用來看，智慧手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴、工業與汽車收入占比分別為17%、16%、44%、7%、17%，絕對值與上季相比均有所提升。

趙海軍表示，公司將產能更多調配給需求緊缺的領域，使得人工智慧配套、電腦與平板、工業與汽車收入絕對值與上季相比增長在四成左右。

其他應用，雖然終端整體下行，但客戶的提前拉貨抵消了部分影響，使得手機、消費、互聯與可穿戴收入絕對值實現了8%、16%和13%的成長。

趙海軍解釋，第2季出貨量增加的重要因素是客戶提拉出貨。有些客戶需要晶圓越快越好，越多越好，因此，中芯國際在加速能夠靠近出貨的部分，新投片的地方暫緩一些，多給客戶一些出貨。

有關人工智慧對公司營收的拉動，趙海軍表示，這塊業務是成長很大的，但報告比較嚴謹，沒有具體的資料。可能下個季度會把人工智慧套片單獨拉出來。

此外，他也談到，中芯國際前幾年投資的新產能也在客戶的需求下沖上來了，貢獻了一些淨增量。

針對中國互聯網公司大幅提高硬體投資，趙海軍表示，這在公司此前預測之外，但能夠明顯感受到客戶在跟公司談以後的合作時，後續下線量都遠遠超過原來的預期。直接相關的需求，以及資料中心的電路板跟算力板相關的配套晶片，例如邏輯電路、BCD、光模組發送接收，都供不應求。

被問及代工漲價，趙海軍表示，公司未進行統一全面提價，而是針對產能緊缺領域，例如AI配套、部分模擬晶片等，與客戶協商提價 。手機、面板驅動等非緊缺領域暫未漲價。

他解釋稱，今年2月，針對產能最緊俏的部分跟客戶協商提了價錢，第1季營業額增長體現5.7%。如果把折舊增加的4%因素考慮進去，第2季毛利率較第1季大概提高9%到10%。

趙海軍表示，接下來也是這樣，針對滿載供不應求的產能部分，會跟客戶協商，優先支持產能最緊缺的部分，然後也要向業界看齊，業界在這個地方漲價了，中芯也要達到一個合理的價格取向。「中芯國際永遠不是第一個漲價的，也不是漲得最高的。」

中芯 晶片 趙海軍

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