中企小馬智行布局歐洲　將投放逾2000輛自動駕駛計程車

中國自動駕駛企業小馬智行今天宣布，攜手Uber擴大戰略合作，將在歐洲5城市部署逾2000輛L4級自動駕駛計程車（Robotaxi），規劃從克羅埃西亞首都薩格勒布開始拓展。

小馬智行今天宣布，攜手Uber擴大戰略合作。

據封面新聞、中國日報等媒體報導，這次合作將在薩格勒布現有基礎上拓展到其他4個歐洲城市，薩格勒布Uber用戶即將可以透過App呼叫小馬智行Robotaxi；其他4個歐洲城市選點尚未被公布，各個具體計畫將在後續分階段對外說明。

小馬智行提供L4級自動駕駛系統、經過規模化驗證的使用者體驗與營運經驗；Uber提供平台用戶觸及、叫車、支付、客服等支持，日常車隊管理則由雙方選定的本地合作夥伴負責。

小馬智行創始人兼執行長彭軍表示，這次合作擴展代表小馬智行與Uber的合作邁入重要階段，雙方將一起把Robotaxi服務帶到更多歐洲城市，將在歐洲乃至全球構建可持續的、規模化的商業營運。

除歐洲外，小馬智行與Uber將深化中東地區合作，擴大全球營運版圖。

業界分析，千輛級車隊是自動駕駛計程車實現盈利的關鍵分水嶺，小馬智行規劃投放逾2000輛自動駕駛計程車，將推動歐洲自動駕駛產業邁入新階段。歐洲城市密集，共享汽車需求旺盛，被視作自動駕駛重要增量市場。