研究發現，ChatGPT、Claude和Gemini等美國AI模型在面對涉中敏感政治提問時，經常無意間拒絕批評威權政府或重覆中國官方立場，呈現出類似中國式審查的效果。

華爾街日報中文網報導，在中國，如果你向聊天機器人詢問有關中國政治的問題，它或是三緘其口，或是附和共產黨的官方口徑，但新研究揭示了一個令人驚訝的現象：美國的人工智慧（AI）模型也在不知不覺中做著同樣的事。

據指出，這種出人意料的審查現象，部分源於AI模型的訓練方式。這些模型就像一個巨大的攪拌機，吞噬著網絡上海量的數據，其中也包括國家控制的媒體。「這是模型訓練帶來的一些意想不到的副作用，」澳洲法學教授、Meta Platforms獨立監督委員會成員蘇佐爾（Nicolas Suzor）說。

研究人員表示，AI公司只需做些簡單的調整就能幫助解決這個問題，比如提高資訊來源的透明度，但AI公司並沒有採取多少措施來解決這個問題。

美國的AI公司表示，它們已採取措施以確保回答的客觀中立並保護言論自由。儘管如此，Meta Platforms獨立監督委員會的研究發現，OpenAI、Anthropic、Google和Meta的模型批評專制政府的可能性，明顯低於批評自由度較高國家的政府。

在一項測試中，Anthropic的Claude Sonnet 4在面對針對中國領導人習近平的批評請求時，該模型以安全考量為由拒絕。

領銜撰寫該報告的蘇佐爾表示，造成這種情況有兩個主要原因。其一是一項安全功能，旨在保護中國等地區的用戶，因為在這些地方，批評國家元首可能會招致牢獄之災。他表示，另一個原因是AI實驗室對這種區別對待的問題重視不夠。

Anthropic表示，該公司一直嚴謹地開展工作，以確保Claude給出平衡的回答。該公司稱，其最新模型在減少過度拒絕方面已取得重大進展。ChatGPT開發商OpenAI提到了其公布的策略，指出其模型默認採用客觀視角，並且「絕不應僅僅因為某個話題敏感或存在爭議就避而不談」。

Meta不予置評，Google沒有回應置評請求。

蘇佐爾表示，自發布報告以來，他已與多家美國頂尖AI實驗室的員工會面，但他對這些公司能否做出改變持懷疑態度。