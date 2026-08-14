快訊

放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

蘋果「停產產品」新增2款！果粉搶翻「經典大改版iPhone」掰掰了

陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聽新聞
0:00 / 0:00

中芯趙海軍：第2季晶圓售價提升5.7% 第3季生產晶圓已執行新定價

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際聯合CEO趙海軍表示，第2季晶圓銷售單價提升5.7% ，第3季生產的晶圓已執行新定價。（路透）
中芯國際聯合CEO趙海軍表示，第2季晶圓銷售單價提升5.7% ，第3季生產的晶圓已執行新定價。（路透）

中芯國際聯合CEO趙海軍14日表示，受到人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨影響，2026年第2季，公司晶圓量價齊升，其中出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升 5.7%。第3季生產的晶圓已執行新定價

趙海軍指出，下半年，人工智慧產生的產業推動與溢出效應還將繼續為積體電路製造帶來廣泛需求。

財聯社報導，趙海軍在14日第2季電話業績會上介紹，2026 年第2季，公司晶圓量價齊升，單季收入突破30億美元，各項核心經營數據與上季相比均實現了大幅增長。

其中，出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升 5.7%；出貨量的增加主要源於人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨。當季公司新增晶圓8000片折合 12吋月產能；產能利用率為 93.7%，與上季相比增長 0.6 個百分點。

趙海軍表示，第3季生產的晶圓已執行新定價。

趙海軍還稱，由於人工智慧配套晶片需求旺盛，海外訂單回流以及在地化製造繼續加強，第2季中國區的收入增長幅度最大為 22%。

收入以應用來看，智慧手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴、工業與汽車收入占比分別為 17%、16%、44%、7% 和 17%，絕對值與上季相比均有提升，由於公司將產能更多調配給需求緊缺的領域，使得人工智慧配套的電腦與平板、工業與汽車收入絕對值與上季相比增長在 4 成左右。

其他應用雖然終端整體下行，但客戶的提前拉貨抵消了部分影響，使得智慧手機、消費電子、互聯與可穿戴收入絕對值實現了 8%、16%、13% 的增長。

中芯國際13日公布今年第2季未經審核財報營收30.06億美元，年增36.1%，淨利潤4.79億美元，年增261.7%，毛利率25.3%，較第1季提升5.2個百分點。中芯國際表示，成長主要受晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變化帶動。

晶圓 中芯 趙海軍

延伸閱讀

中芯第2季淨利飆增2.6倍 晶圓銷量增…本季毛利率上看28%

第2季毛利率超標 法人調高中砂獲利預估值及目標價

環球晶明年展望佳 早盤漲停收復千元關卡

AI需求續旺 群聯6、7月砸135億元掌握低價NAND

相關新聞

中芯趙海軍：第2季晶圓售價提升5.7% 第3季生產晶圓已執行新定價

中芯國際聯合CEO趙海軍14日表示，受到人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨影響，2026年第2季，公司晶圓量價齊升，其中出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升 5.7%。第3季生產的晶圓已執行新定價

中芯第2季淨利飆增2.6倍 晶圓銷量增…本季毛利率上看28%

中芯國際昨（13）日公布今年第2季未經審核財報營收30.06億美元，年增36.1%，淨利潤4.79億美元，年增261.7%，毛利率25.3%，較第1季提升5.2個百分點。中芯國際表示，成長主要受晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變化帶動。

DeepSeek API大漲價 旗艦模型V4 Pro漲幅達2.2至3.5倍

大陸深度求索（DeepSeek）昨（13）日宣布大幅調漲應用程式介面（API）價格，以最新發布的旗艦模型V4 Pro為例，漲幅高達2.2倍至3.5倍，並從8月17日零時生效。

經濟放緩影響消費信心 中國人下半年出境旅遊料低於預期

受黯淡經濟前景拖累消費信心，中國遊客今年下半年的出境遊次數預計將低於此前預測。

美駐阿大使污衊中企！陸使館：華為是世上數據安全記錄最好公司之一

據大陸駐阿根廷大使館微信公眾號，該使館發表回應稱，美國駐阿根廷大使拉梅拉斯在美國商會能源論壇上對中國企業和中國政府的無端指責是無任何依據的抹黑，蓄意泛化國家安全概念，製造市場恐慌。

C919首條國際線 北京飛蒙古

中國國產大飛機Ｃ九一九首條國際航線，開通北京首都機場至蒙古國的首都烏蘭巴托。這是Ｃ九一九首次執行國際商業航班，也標誌著國產大飛機首條常態化國際客運航線正式開通，至於選擇烏蘭巴托是適航認證的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。