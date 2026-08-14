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經濟放緩影響消費信心 中國人下半年出境旅遊料低於預期

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
遊客在澳門大三巴牌坊前遊覽拍照。（新華社）
遊客在澳門大三巴牌坊前遊覽拍照。（新華社）

受黯淡經濟前景拖累消費信心，中國遊客今年下半年的出境遊次數預計將低於此前預測。

彭博報導，行銷及旅遊數據公司華凱行銷（China Trading Desk）已將2026年中國遊客出境遊預測，下調至約1億7900萬人次，目的地消費額預計約2580億美元（3303億新元）。

報導稱，儘管出境遊規模仍將創下紀錄並超過疫情前水準，但與今年6月的預測相比，下調了近3%。

華凱行銷負責人巴特（Subramania Bhatt）說：「中國消費者並未失去旅遊意願，但在判斷一趟旅行是否值得時，正變得更加挑剔。實際出遊者大致維持原有預算，疲弱之處在於出遊次數。這表明消費者只是態度謹慎，並非不再出遊。」

報導分析，中國房地產市場低迷引發的經濟困境，促使消費者謹慎對待非必要開支，導致出境遊需求轉弱。中東衝突造成的干擾，也抑制了長途旅行。2019年，中國遊客出境遊約1億7500萬人次，包括前往大中華區目的地的行程，消費額約2550億美元。

地緣政治緊張局勢和安全疑慮，也在重塑區域旅遊格局。由於臺灣問題引發外交摩擦，中國航空公司已削減飛往日本的運力。

日本原本是最熱門的旅遊目的地之一，但今年接待的中國遊客預計將減少逾半，降至410萬人次。與此同時，廣受關注的詐騙案件和安全疑慮，也令泰國的吸引力下降。

不過，儘管預測遭到下調，中國出境遊仍保持增長，總人次預計比2025年高出7%。消費增長雖未能跟上出遊人次增幅，但平均每次行程消費仍穩定在1437美元，僅比此前預測少2美元。

在遊客重新權衡目的地之際，距離較近的地區更受青睞。香港和澳門位居榜首，合計占中國出境遊市場近40%。不過，龐大的客流量未必能為旅遊業帶來豐厚收入。香港今年預計接待中國遊客4100萬人次，但每名遊客平均僅消費310美元。

相比之下，法國等長途目的地接待的中國遊客少得多，今年預計約為220萬人次，但每名遊客平均消費高達7622美元。這些高端旅客受中國經濟逆風的影響相對較小。

南韓則成為旅遊流向重新分配的最大贏家。受惠於遊客高額購物消費，以及中國遊客轉而避開日本，南韓今年預計吸引700萬名中國遊客，帶來近130億美元消費，相當於人均1815美元。

同時，中國遊客境內游的人次也不斷增加，但消費增長緩慢。

中國文化和旅遊部數據顯示，今年上半年境內居民出遊34億6300萬人次，同比增長5.4％；境內出遊總花費則增長2％至人民幣3萬2100億元。人次增幅快於消費額，反映消費者依然願意出遊，但在支出方面更加審慎。

中國人 消費信心 疫情

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