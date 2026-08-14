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美駐阿大使污衊中企！陸使館：華為是世上數據安全記錄最好公司之一

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國駐阿根廷大使拉梅拉斯在美國商會能源論壇上致詞。 取自拉梅拉斯 （Peter Lamelas）X帳號
美國駐阿根廷大使拉梅拉斯在美國商會能源論壇上致詞。 取自拉梅拉斯 （Peter Lamelas）X帳號

據大陸駐阿根廷大使館微信公眾號，該使館發表回應稱，美國駐阿根廷大使拉梅拉斯在美國商會能源論壇上對中國企業和中國政府的無端指責是無任何依據的抹黑，蓄意泛化國家安全概念，製造市場恐慌。

大陸觀察者網報導，根據阿根廷《布宜諾斯艾利斯時報》8月13日報導，美國駐阿根廷大使彼得·拉梅拉斯在美國商會能源論壇上抹黑中國，對阿根廷南部瓦卡穆埃爾塔頁岩油田及其周邊地區採用的中國技術和基礎設施表示「擔憂」。他威脅稱，這可能阻礙其他外國投資進入阿根廷。

拉梅拉斯炒作所謂「資料安全」問題，稱中國「要求中企提供透過其技術和人工智慧網路傳輸的所有資料」。報導稱，他吹噓美國企業「在安全性和透明度方面處於領先地位」，「不會使用可能對敏感資訊安全構成風險的技術」。

拉梅拉斯試圖以美國投資為籌碼，向阿根廷政商界施加壓力。他聲稱：「美國和世界各地的公司都想進入阿根廷市場，但他們需要確保信息在可信網絡上傳輸。現在這樣做無法吸引外國投資者到瓦卡穆埃爾塔投資。」

拉梅拉斯的指控的對象正是對準在電信傳輸領域居於領先地位的華為公司。大陸駐阿根廷大使館微信號上午對此作了上述回應。它並稱，事實上，華為公司是世界上網絡安全、數據安全記錄最好的公司之一，是第一個公開承諾簽署無後門協議，也是唯一接受第三方檢測和監督的電信公司。

陸駐阿使館稱，中方重申，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有、也不會要求企業違反當地法律向中國政府提供數據、採集或存儲數據。美方的所作所為根本上是冷戰思維作祟。

使館表示，「小院高牆」不符合當今世界潮流，以排他性舉措干擾市場秩序也不符合阿根廷推行開放經濟的需要。特別是阿根廷不需要任何人來指教如何做才能更好地吸引外資。保護主義不會使美國更加強大，奉勸美方有關人員停止渲染所謂中國威脅，多做真正有利於地區穩定和發展的實事。

華為 阿根廷 大使館

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