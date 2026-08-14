民企興趣缺缺 陸買美國黃豆承諾受考驗

大陸國家主席習近平預計九月對美國展開國是訪問，中美雙方將就貿易休兵協議的落實進展進行評估，其中大陸是否履行大規模採購美國黃豆成為關鍵指標。彭博指出，大陸近期採購美國黃豆的步伐確實有所加快，惟交易多由國有貿易商主導，民營企業大都興致缺缺，使大陸履約的難度提高。

作為中美元首去年十月達成的貿易休戰協議下的一項承諾，白宮稱大陸同意在二○二六至二○二八年間，每年採購美國黃豆至少二千五百萬噸。但報導表示，大陸這項採購計畫可能因民營貿易商參與度不高而面臨「複雜局面」。

報導指，近期大陸採購美國黃豆的熱潮主要由大陸大型國有農產品貿易商主導，民營企業大都持觀望態度，因為從商業角度來看，購買美國黃豆並不划算。

隨著黃豆收穫季臨近，以往大陸民營進口商通常從八月開始大量預訂美國黃豆，但美國產品仍面臨較高的進口關稅，加上中美關係脆弱，使相關貿易缺乏吸引力。

報導引述交易員指出，雖然民營企業未積極參與黃豆採購，卻不意味著大陸無法實現白宮提出的年採購目標。然而，考量到大陸國家供應鏈對黃豆的存儲和榨取能力有限，完成這一採購任務的難度確實變大。

報導引述物產中大期貨分析師指出，大陸的民營黃豆榨取廠大都在觀望，隨機應變。然而，若無法及時獲得更多美國黃豆供應，可能衝擊大陸國內第四季作為飼料來源的豆粕的供應。

美國總統川普此前表示，大陸國家主席習近平將於九月廿四日訪問美國。在這場峰會中，中美將對此前達成的貿易休戰協議的落實進展進行評估。

彭博本月五日曾報導，大陸國有企業至少又購入十三船美國黃豆，大約八十萬噸，使大陸在二○二六／二七銷售年度的總採購量達到約六百萬噸，朝著履行購買承諾邁進。然而，大陸依然持續推進降低對美國黃豆的依賴。據大陸海關總署數據，今年上半年，大陸進口美國黃豆九三一萬公噸，較去年同期大減百分之四十二點四；進口巴西黃豆三四七五萬公噸，則年增百分之九點一。