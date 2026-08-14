陸DeepSeek V4Pro發布正式版 效能逼近Fable5

大陸人工智慧公司DeepSeek十二日深夜推出旗艦模型V4Pro正式版，版本更新為DeepSeek-V4-Pro-813。根據DeepSeek提供的測試數據，新模型在多項智能體（或稱AI代理，Agent）測試中逼近美國Anthropic旗下旗艦模型Claude Fable5，部分項目甚至反超；價格方面，每百萬Token輸出價格為人民幣六元，約為Fable5的六十分之一。

綜合陸媒報導，DeepSeek官網API文件十二日深夜更新，模型版本由V4Pro預覽版切換為「DeepSeek-V4-Pro-813」。DeepSeek十三日並在官方更新日誌宣布，V4Pro正式版已在App、Web及API上線。

測試數據顯示，在衡量模型於終端環境自主操作與問題排查能力的Terminal Bench2.1測試中，V4Pro取得八十七點九分，與Fable5的八十八分僅差零點一分。在AI安全智能體基準測試CyberGym，以及智能體基準測試AutomationBench中，V4Pro的成績則超越Fable5。

價格方面，V4Pro每百萬Token快取未命中輸入價格為人民幣三元（約台幣十四元）、輸出六元（約台幣廿八元），快取命中輸入低至零點零二五元。Fable5每百萬Token輸出價格為五十美元（約台幣一千六百元），約為V4Pro的六十倍。V4Pro輸出價格也低於大陸另一AI模型Kimi K3的約人民幣一百元。

DeepSeek十三日並宣布調整API計價方式，將採取峰谷定價，空閒時段價格為高峰時段的一半，新價格將於北京時間十七日凌晨零時生效。

規格方面，V4Pro支援一百萬Token上下文長度，最大輸出長度達卅八萬四千Token，並支援思考及非思考模式、JSON Output、工具調用、Responses API等功能，同時相容OpenAI及Anthropic的API格式。

幾乎同一時間，馬斯克旗下SpaceX AI也發布Grok4.6，其API輸出價格起價為每百萬Token六美元（約台幣一百九十元）。