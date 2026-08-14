聽新聞
0:00 / 0:00

陸DeepSeek V4Pro發布正式版 效能逼近Fable5

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸人工智慧公司DeepSeek十二日深夜推出旗艦模型V4Pro正式版，版本更新為DeepSeek-V4-Pro-813。根據DeepSeek提供的測試數據，新模型在多項智能體（或稱AI代理，Agent）測試中逼近美國Anthropic旗下旗艦模型Claude Fable5，部分項目甚至反超；價格方面，每百萬Token輸出價格為人民幣六元，約為Fable5的六十分之一。

綜合陸媒報導，DeepSeek官網API文件十二日深夜更新，模型版本由V4Pro預覽版切換為「DeepSeek-V4-Pro-813」。DeepSeek十三日並在官方更新日誌宣布，V4Pro正式版已在App、Web及API上線。

測試數據顯示，在衡量模型於終端環境自主操作與問題排查能力的Terminal Bench2.1測試中，V4Pro取得八十七點九分，與Fable5的八十八分僅差零點一分。在AI安全智能體基準測試CyberGym，以及智能體基準測試AutomationBench中，V4Pro的成績則超越Fable5。

價格方面，V4Pro每百萬Token快取未命中輸入價格為人民幣三元（約台幣十四元）、輸出六元（約台幣廿八元），快取命中輸入低至零點零二五元。Fable5每百萬Token輸出價格為五十美元（約台幣一千六百元），約為V4Pro的六十倍。V4Pro輸出價格也低於大陸另一AI模型Kimi K3的約人民幣一百元。

DeepSeek十三日並宣布調整API計價方式，將採取峰谷定價，空閒時段價格為高峰時段的一半，新價格將於北京時間十七日凌晨零時生效。

規格方面，V4Pro支援一百萬Token上下文長度，最大輸出長度達卅八萬四千Token，並支援思考及非思考模式、JSON Output、工具調用、Responses API等功能，同時相容OpenAI及Anthropic的API格式。

幾乎同一時間，馬斯克旗下SpaceX AI也發布Grok4.6，其API輸出價格起價為每百萬Token六美元（約台幣一百九十元）。

DeepSeek 模型 價格

延伸閱讀

DeepSeek深夜突發布V4 Pro正式版 測試效能接近Claude Fable 5

Anthropic上市估值可望超車SpaceX創紀錄！2兆美元怎麼算的？

4.6萬起！榮耀發布Robot Phone手機 整合阿里千問大模型

Google創辦人介入重整DeepMind追趕AI對手 哈薩比斯推AI國際安全組織

相關新聞

美態度仍審慎 美中投資委員會 進度卡關

香港南華早報十三日報導，美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平五月會晤後同意成立美中投資委員會，但雙方至今尚未啟動磋商程序，也未準備好與民間部門展開討論，顯示委員會進度停滯。

陸DeepSeek V4Pro發布正式版 效能逼近Fable5

大陸人工智慧公司DeepSeek十二日深夜推出旗艦模型V4Pro正式版，版本更新為DeepSeek-V4-Pro-813。根據DeepSeek提供的測試數據，新模型在多項智能體（或稱AI代理，Agent）測試中逼近美國Anthropic旗下旗艦模型Claude Fable5，部分項目甚至反超；價格方面，每百萬Token輸出價格為人民幣六元，約為Fable5的六十分之一。

民企興趣缺缺 陸買美國黃豆承諾受考驗

大陸國家主席習近平預計九月對美國展開國是訪問，中美雙方將就貿易休兵協議的落實進展進行評估，其中大陸是否履行大規模採購美國黃豆成為關鍵指標。彭博指出，大陸近期採購美國黃豆的步伐確實有所加快，惟交易多由國有貿易商主導，民營企業大都興致缺缺，使大陸履約的難度提高。

難敵回銷美高關稅 福特計畫移回陸產線

因應美國針對中國大陸進口汽車的高額關稅，美國汽車製造商福特汽車計畫從二○三○年起將部分在陸生產的車款從大陸轉移回美國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。