美態度仍審慎 美中投資委員會 進度卡關

香港南華早報十三日報導，美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平五月會晤後同意成立美中投資委員會，但雙方至今尚未啟動磋商程序，也未準備好與民間部門展開討論，顯示委員會進度停滯。

美中五月宣布成立投資委員會與貿易委員會，作為管理全球兩大經濟體商業關係的機制，是當時川習會的重大成果之一。根據白宮資料，投資委員會旨在提供美中「政府對政府討論投資相關議題的平台」。

不過，雙邊主要商業團體「美中貿易全國委員會」會長譚森近日告訴南華早報：「目前沒有跡象指出委員會可能成為下次川習會的重大成果」。習近平預計九月出訪美國進行國是訪問。

美國智庫「榮鼎集團」統計顯示，中國對美直接投資已從二○一六年的五百五十億美元，大幅縮水至二○二五年的四十億美元。

紐約智庫「亞洲社會政策研究所」資深副會長柯特勒認為，委員會自成立以來尚未真正啟動並令人不意外，主要是政府內部與國會對擴大中國對美直接投資的利弊與風險看法不一。

她指出，美國對中國投資的立場仍在形成，川普樂見中國投資人赴美尋找機會，但內閣其他官員與國會態度更為審慎。

報導提到，川普雖多次表態歡迎中國車廠赴美設廠，但他的政府同時又以間諜風險、中國政府補貼及不公平競爭為由，設法限制中國車廠進入美國市場。

譚森透露，目前雙方顯然把重心放在貿易委員會，而非投資委員會，希望前者能盡快為兩國帶來實際成果。

相較於投資議題停滯不前，美中貿易委員會談判加速中，正敲定可享免關稅待遇的非敏感產業與產品，雙方額度各以三百億美元為上限。美國貿易代表署今年六月也已公開徵求意見，蒐集適合納入安排的非敏感產品類別。