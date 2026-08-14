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難敵回銷美高關稅 福特計畫移回陸產線

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

因應美國針對中國大陸進口汽車的高額關稅，美國汽車製造商福特汽車計畫從二○三○年起將部分在陸生產的車款從大陸轉移回美國。

路透報導，福特證實，美國對在大陸製造的林肯航海家（Nautilus）SUV回美銷售徵收的關稅高達百分之五十二點五。

陸媒IT之家指，這是福特目前唯一一款從大陸進口至美國銷售的車型，由福特與大陸車企長安汽車的合資企業在杭州工廠生產。福特自二○二四年起從大陸進口該車型，當時給出的理由是北美缺乏可用產能。

福特執行長法利十二日與美國商務部長盧特尼克共同受訪時表示，在美國政府（關稅）政策確定後，公司立即做出將產線搬回美國的決定，直言福特很清楚政府想做什麼，也非常清楚這對福特來說代表什麼。他說，這項決定雖然艱難，卻是強化美國汽車製造業基礎的必要之舉。

除了關稅，美國商務部發布的「聯網車輛規則」基於國安考量，限制進口和銷售搭載涉及大陸聯網汽車技術的車輛。法利說，這兩項因素共同促使福特轉移生產，其中關稅是主要推動力。

福特是向美國商務部申請豁免的多家汽車製造商之一，以便繼續銷售可能受上述規定限制的車輛。未獲許可的汽車製造商，例如大陸吉利汽車控股持有多數股權的瑞典電動車製造商極星（Polestar），其二○二七年以後的車款則被禁止在美國銷售。

林肯航海家的軟體在美國開發、在大陸裝車，因此一度認為須獲得政府批准。福特發言人回應指，公司與美國商務部磋商後確認，該車型無須獲得相關許可，便可繼續在美國銷售。福特去年在美國售出約三點四萬輛航海家。

福特 關稅 美國商務部

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