陸碳交易 逾9.3億噸

中國生態環境部十三日在北京表示，截至今年七月底，大陸全國碳排放權交易市場累計成交量突破九點三億噸；該市場將擴大到石化等高排放行業，實現對全國約百分之八十二氧化碳排放的有效管控。

中新社報導，國新辦當日舉行新聞發布會，中國生態環境部部長黃潤秋在會上表示，生態環境保護對高質量發展的引領、優化、倒逼作用持續顯現，在推動行業低成本降碳的同時，也有力促進了綠色低碳轉型。

碳市場是中國利用市場機制積極應對氣候變化，加快經濟社會發展全面綠色轉型的重要政策工具。二○二一年七月、二○二四年一月，中國先後啟動全國碳排放權交易市場和全國溫室氣體自願減排交易市場。

二○二五年，全國碳排放權交易市場新增納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉三個行業，現在覆蓋發電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉四個行業，實現了對全國百分之六十以上碳排放量的有效管控。