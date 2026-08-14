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陸電動車出口占比 連2月逾五成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國汽車出口量延續高增態勢。最新數據顯示，七月中國汽車出口一○四點三萬輛，環比增長百分之○點六，同比增長百分之八十一點三。

中新社報導，中國汽車工業協會（中汽協）十二日舉行的八月信息發布會上表示，七月，汽車產銷分別完成二五七點三萬輛和二五八點四萬輛，環比分別下降百分之六點八和百分之八，同比分別下降百分之○點七和百分之○點三。

中汽協方面分析，七月，汽車市場進入傳統銷售淡季，疊加半年度衝量提前釋放部分需求、全國持續高溫及部分區域颱風等災害影響線下銷售等因素，環比呈現季節性回落，同比微降。

儘管如此，七月汽車出口仍保持高速增長，月度出口量連續兩個月超過一百萬輛，新能源汽車出口占比連續兩個月超過百分之五十。

細分品類來看，七月，新能源汽車出口五十五點三萬輛，環比增長百分之五點七，同比增長一點五倍。其中，新能源乘用車出口五十四點一萬輛，新能源商用車出口超一萬輛。

新能源汽車產銷穩步擴容。七月，新能源汽車產銷分別完成一五七點六萬輛和一五六點一萬輛，同比分別增長百分之二十六點八和百分之二十三點七，新能源汽車月度新車銷量達到汽車新車總銷量的百分之六十點四，首次超過百分之六十。

出口 電動車 疊加

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